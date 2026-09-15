Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка
«Sehnsucht» (с нем. — «Тоска») — второй студийный альбом группы Rammstein. Выпущен в 1997 году. Почти сразу после выхода стал платиновым. Альбом отличала особая динамика и жёсткий, слегка рваный гитарный рифф. Юбилейное издание выходит в зеркальном футляре. В комплект входит 38-страничная книга с ранее не издававшимися фотографиями и лирикой на немецком языке. А так же добавлен бонус-трек (Spiel Mit Mir - 2023 mix). Rammstein - культовая немецкая альтернативная метал-группа, образованная в 1994 году в Берлине и исполняющая музыку в стиле индастриал-метал. Отличительными чертами группы стали специфический ритм, эпатирующие и многоликие тексты песен и, конечно, уникальный тембр голоса вокалиста, автора большинства текстов песен и лидера группы, Тилля Линдеманна. Почти каждый концерт Rammstein превращается в уникальное шоу со множеством пиротехники и постановочных трюков. Астероид № 110393 получил от французского астронома и поклонника группы название Rammstein. Клипы Rammstein скандально знамениты и часто оказываются запрещенными к показу на ТВ. В 2010 году вышла книга о группе под названием Rammstein. Будет больно, представляющая собой документальный роман. Помимо истории самого коллектива, в книге приводились подробные биографии всех участников Rammstein и истории записей альбомов.
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