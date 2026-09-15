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Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка

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Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка - фото 1
Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка - фото 2
Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка - фото 3
Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Sehnsucht
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка - фото 1
  • Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка - фото 2
  • Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка - фото 3
  • Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб. 
Начислим 346 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642954
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка
10 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602448220752]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Sehnsucht
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка

«Sehnsucht» (с нем. — «Тоска») — второй студийный альбом группы Rammstein. Выпущен в 1997 году. Почти сразу после выхода стал платиновым. Альбом отличала особая динамика и жёсткий, слегка рваный гитарный рифф. Юбилейное издание выходит в зеркальном футляре. В комплект входит 38-страничная книга с ранее не издававшимися фотографиями и лирикой на немецком языке. А так же добавлен бонус-трек (Spiel Mit Mir - 2023 mix). Rammstein - культовая немецкая альтернативная метал-группа, образованная в 1994 году в Берлине и исполняющая музыку в стиле индастриал-метал. Отличительными чертами группы стали специфический ритм, эпатирующие и многоликие тексты песен и, конечно, уникальный тембр голоса вокалиста, автора большинства текстов песен и лидера группы, Тилля Линдеманна. Почти каждый концерт Rammstein превращается в уникальное шоу со множеством пиротехники и постановочных трюков. Астероид № 110393 получил от французского астронома и поклонника группы название Rammstein. Клипы Rammstein скандально знамениты и часто оказываются запрещенными к показу на ТВ. В 2010 году вышла книга о группе под названием Rammstein. Будет больно, представляющая собой документальный роман. Помимо истории самого коллектива, в книге приводились подробные биографии всех участников Rammstein и истории записей альбомов.

Отзывы о товаре Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602448220752]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1997
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Sehnsucht
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Описание
«Sehnsucht» (с нем. — «Тоска») — второй студийный альбом группы Rammstein. Выпущен в 1997 году. Почти сразу после выхода стал платиновым. Альбом отличала особая динамика и жёсткий, слегка рваный гитарный рифф. Юбилейное издание выходит в зеркальном футляре. В комплект входит 38-страничная книга с ранее не издававшимися фотографиями и лирикой на немецком языке. А так же добавлен бонус-трек (Spiel Mit Mir - 2023 mix). Rammstein - культовая немецкая альтернативная метал-группа, образованная в 1994 году в Берлине и исполняющая музыку в стиле индастриал-метал. Отличительными чертами группы стали специфический ритм, эпатирующие и многоликие тексты песен и, конечно, уникальный тембр голоса вокалиста, автора большинства текстов песен и лидера группы, Тилля Линдеманна. Почти каждый концерт Rammstein превращается в уникальное шоу со множеством пиротехники и постановочных трюков. Астероид № 110393 получил от французского астронома и поклонника группы название Rammstein. Клипы Rammstein скандально знамениты и часто оказываются запрещенными к показу на ТВ. В 2010 году вышла книга о группе под названием Rammstein. Будет больно, представляющая собой документальный роман. Помимо истории самого коллектива, в книге приводились подробные биографии всех участников Rammstein и истории записей альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rammstein - Sehnsucht - deluxe (0602448220752) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10520 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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