Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Platinum
Жанр
Swing, Vocal jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб.
В наличии
Код товара: 642902
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602455750976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Platinum
Жанр
Swing, Vocal jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка
Frank Sinatra Platinum представляет собой сборник из 44 его лучших и самых популярных песен для Capitol, от непринужденной Ive Got You Under My Skin и энергичной Come Fly With Me до меланхоличной Only The Lonely» — все это основные моменты не только творчества Синатры, но и самой классической поп-музыки. Также включены архивные раритеты, в том числе альтернативные дубли.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602455750976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Platinum
Жанр
Swing, Vocal jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Frank Sinatra Platinum представляет собой сборник из 44 его лучших и самых популярных песен для Capitol, от непринужденной Ive Got You Under My Skin и энергичной Come Fly With Me до меланхоличной Only The Lonely» — все это основные моменты не только творчества Синатры, но и самой классической поп-музыки. Также включены архивные раритеты, в том числе альтернативные дубли.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка – стоимость товара 17540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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