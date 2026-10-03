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Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Platinum
Жанр
Swing, Vocal jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб. 
Начислим 510 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642902
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка
17 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602455750976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Platinum
Жанр
Swing, Vocal jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка

Frank Sinatra Platinum представляет собой сборник из 44 его лучших и самых популярных песен для Capitol, от непринужденной Ive Got You Under My Skin и энергичной Come Fly With Me до меланхоличной Only The Lonely» — все это основные моменты не только творчества Синатры, но и самой классической поп-музыки. Также включены архивные раритеты, в том числе альтернативные дубли.

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602455750976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Platinum
Жанр
Swing, Vocal jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Описание
Frank Sinatra Platinum представляет собой сборник из 44 его лучших и самых популярных песен для Capitol, от непринужденной Ive Got You Under My Skin и энергичной Come Fly With Me до меланхоличной Only The Lonely» — все это основные моменты не только творчества Синатры, но и самой классической поп-музыки. Также включены архивные раритеты, в том числе альтернативные дубли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Sinatra - Platinum (Box) (0602455750976) виниловая пластинка – стоимость товара 17540 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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