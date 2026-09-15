The Pineapple Thief - Little Man (0802644804415) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Pineapple Thief - Little Man (0802644804415) виниловая пластинка
Виниловая пластинка The Pineapple Thief / Little Man (Black) (2LP) – уникальное музыкальное произведение, которое не может остаться незамеченным в коллекции истинных ценителей рока. Little Man – проницательный альбом от группы The Pineapple Thief, который переносит слушателей в глубины их собственных размышлений. Каждая композиция на пластинке несет с собой особую энергетику и потрясающие эмоции. Виниловая пластинка The Pineapple Thief / Little Man (Black) (2LP) выполнена в классическом черном цвете, что придает ей элегантный и стильный вид. Это настоящее сокровище для коллекционеров виниловых пластинок, которые стремятся качественно исследовать различные музыкальные жанры. Купить виниловую пластинку The Pineapple Thief / Little Man (Black) (2LP) – значит обрести возможность проникнуться музыкальной атмосферой и насладиться богатым звучанием. Не упустите шанс дополнить вашу коллекцию и ощутить всю магию великолепных виниловых записей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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