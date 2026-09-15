Opeth - My Arms Your Hearse (0602448331847) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Opeth - My Arms Your Hearse (0602448331847) виниловая пластинка
Opeth получили признание критиков за сочетание прогрессивных влияний и сокрушительного шведского дэт-метала. Эти красочные 140-граммовые переиздания - обязательный атрибут для поклонников и коллекционеров, ведь они были с любовью ремастированы не кем иным, как Йенсом Богреном (Opeth, Katatonia, Amorphis, Sepultura) при содействии Микаэля Окерфельдта. Записи были нарезаны на половину скорости в печально известном Abbey Rd Майлзом Шоуэллом (ABBA, Beatles), а все иллюстрации были тщательно восстановлены Дэном Кэппом, чтобы выглядеть так, как изначально задумывалось группой. Немного найдется групп, которые могут или хотят соперничать со шведами Opeth. С момента своего образования в 1990 году в небольшом стокгольмском пригороде Бандхаген шведы отбросили все условности, дерзко противостояли всем трудностям и - самое главное - создали 12 потрясающе красивых и насыщенных альбомов, что сделало их одной из лучших групп в мире.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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