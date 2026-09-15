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Opeth - My Arms Your Hearse (0602448331847) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Opeth - My Arms Your Hearse (0602448331847) виниловая пластинка

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0602448331847, Виниловая пластинка Opeth, My Arms Your Hearse - фото 1
0602448331847, Виниловая пластинка Opeth, My Arms Your Hearse - фото 2
0602448331847, Виниловая пластинка Opeth, My Arms Your Hearse - фото 3
0602448331847, Виниловая пластинка Opeth, My Arms Your Hearse - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0602448331847, Виниловая пластинка Opeth, My Arms Your Hearse - фото 1
  • 0602448331847, Виниловая пластинка Opeth, My Arms Your Hearse - фото 2
  • 0602448331847, Виниловая пластинка Opeth, My Arms Your Hearse - фото 3
  • 0602448331847, Виниловая пластинка Opeth, My Arms Your Hearse - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Opeth - My Arms Your Hearse (0602448331847) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Opeth - My Arms Your Hearse (0602448331847) виниловая пластинка

Opeth получили признание критиков за сочетание прогрессивных влияний и сокрушительного шведского дэт-метала. Эти красочные 140-граммовые переиздания - обязательный атрибут для поклонников и коллекционеров, ведь они были с любовью ремастированы не кем иным, как Йенсом Богреном (Opeth, Katatonia, Amorphis, Sepultura) при содействии Микаэля Окерфельдта. Записи были нарезаны на половину скорости в печально известном Abbey Rd Майлзом Шоуэллом (ABBA, Beatles), а все иллюстрации были тщательно восстановлены Дэном Кэппом, чтобы выглядеть так, как изначально задумывалось группой. Немного найдется групп, которые могут или хотят соперничать со шведами Opeth. С момента своего образования в 1990 году в небольшом стокгольмском пригороде Бандхаген шведы отбросили все условности, дерзко противостояли всем трудностям и - самое главное - создали 12 потрясающе красивых и насыщенных альбомов, что сделало их одной из лучших групп в мире.

Отзывы о товаре Opeth - My Arms Your Hearse (0602448331847) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Opeth получили признание критиков за сочетание прогрессивных влияний и сокрушительного шведского дэт-метала. Эти красочные 140-граммовые переиздания - обязательный атрибут для поклонников и коллекционеров, ведь они были с любовью ремастированы не кем иным, как Йенсом Богреном (Opeth, Katatonia, Amorphis, Sepultura) при содействии Микаэля Окерфельдта. Записи были нарезаны на половину скорости в печально известном Abbey Rd Майлзом Шоуэллом (ABBA, Beatles), а все иллюстрации были тщательно восстановлены Дэном Кэппом, чтобы выглядеть так, как изначально задумывалось группой. Немного найдется групп, которые могут или хотят соперничать со шведами Opeth. С момента своего образования в 1990 году в небольшом стокгольмском пригороде Бандхаген шведы отбросили все условности, дерзко противостояли всем трудностям и - самое главное - создали 12 потрясающе красивых и насыщенных альбомов, что сделало их одной из лучших групп в мире.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Opeth - My Arms Your Hearse (0602448331847) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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