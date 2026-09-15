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Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка

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Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка - фото 4
Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка - фото 4
  • Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642635
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка

Best Of - сборник лучших песен группы Nazareth. Содержит 13 композиций, включая Love Hurts, This Flight Tonight, Hair of the Dog и другие. Издание представлено на черном виниле. Nazareth - шотландская рок-группа, созданная в 1968 году музыкантами группы The Shadettes в городе Данфермлин. В первоначальный состав вошли: вокалист Дэн Маккаферти, гитарист Мэнни Чарлтон, басист Пит Эгнью и барабанщик Дэрел Свит. Nazareth изначально ориентировалась на поклонников хард-рока, но постоянно экспериментировала с разными жанрами, исполняя рок-н-роллы, лирические баллады и даже регги. Группа существовала без изменений состава в течение многих лет, пока в 2015 году Дэн Маккаферти не покинул группу, и место вокалиста Nazareth занял Карл Сентанс.

Отзывы о товаре Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Best Of - сборник лучших песен группы Nazareth. Содержит 13 композиций, включая Love Hurts, This Flight Tonight, Hair of the Dog и другие. Издание представлено на черном виниле. Nazareth - шотландская рок-группа, созданная в 1968 году музыкантами группы The Shadettes в городе Данфермлин. В первоначальный состав вошли: вокалист Дэн Маккаферти, гитарист Мэнни Чарлтон, басист Пит Эгнью и барабанщик Дэрел Свит. Nazareth изначально ориентировалась на поклонников хард-рока, но постоянно экспериментировала с разными жанрами, исполняя рок-н-роллы, лирические баллады и даже регги. Группа существовала без изменений состава в течение многих лет, пока в 2015 году Дэн Маккаферти не покинул группу, и место вокалиста Nazareth занял Карл Сентанс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка – стоимость товара 4030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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