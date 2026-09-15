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Uriah Heep - The Magician's Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Uriah Heep - The Magician's Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка

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Uriah Heep - The Magician&#039;s Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка - фото 1
Uriah Heep - The Magician&#039;s Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка - фото 2
Uriah Heep - The Magician&#039;s Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка - фото 3
Uriah Heep - The Magician&#039;s Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка - фото 4
Uriah Heep - The Magician&#039;s Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
The Magician's Birthday
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Uriah Heep - The Magician&#039;s Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка - фото 1
  • Uriah Heep - The Magician&#039;s Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка - фото 2
  • Uriah Heep - The Magician&#039;s Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка - фото 3
  • Uriah Heep - The Magician&#039;s Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка - фото 4
  • Uriah Heep - The Magician&#039;s Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642356
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Uriah Heep - The Magician's Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538657364]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
The Magician's Birthday
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sunrise, Spider Woman, Blind Eye, Echoes In The Dark, Rain, Sweet Lorraine, Tales, The Magician’s Birthday
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Uriah Heep - The Magician's Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sunrise, Spider Woman, Blind Eye, Echoes In The Dark, Rain, Sweet Lorraine, Tales, The Magician’s Birthday

Отзывы о товаре Uriah Heep - The Magician's Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538657364]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
The Magician's Birthday
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sunrise, Spider Woman, Blind Eye, Echoes In The Dark, Rain, Sweet Lorraine, Tales, The Magician’s Birthday
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sunrise, Spider Woman, Blind Eye, Echoes In The Dark, Rain, Sweet Lorraine, Tales, The Magician’s Birthday
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Uriah Heep - The Magician's Birthday (coloured) (4050538657364) виниловая пластинка - стоимость товара 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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