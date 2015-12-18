Cage The Elephant - Tell Me I'm Pretty (0888751417014) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.12.2015
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
TELL ME IM PRETTY
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 152841
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Cage The Elephant
Коллекция Cage The Elephant
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитCage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитCage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пласти...
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.12.2015
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
TELL ME IM PRETTY
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cage The Elephant - Tell Me I'm Pretty (0888751417014) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Cry Baby
|4:07
|A2
|Mess Around
|2:53
|A3
|Sweetie Little Jean
|3:45
|A4
|Too Late To Say Goodbye
|4:13
|A5
|Cold Cold Cold
|3:34
|B1
|Trouble
|3:46
|B2
|How Are You True
|4:41
|B3
|That's Right
|3:53
|B4
|Punchin' Bag
|3:51
|B5
|Portuguese Knife Fight
|3:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитMichael Buble - Nobody But Me (Limited) (0093624916758) винилова...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитNeil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитHot Chocolate - Every 1S A Winner (5021732554529) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в Сплит5060397602244, King, Albert, I Get Evil виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитMick Jagger - She's The Boss (Half Speed) (0602508118418) винило...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитCat Stevens, Matthew & Son (0602508161056) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитCat Stevens, New Masters (0602508161063) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитWeller, Paul, Fat Pop (0602435541228) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитTangerine Dream - Keep (Coloured Vinyl) (0602435267081) винилова...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитSilent Circle - No1 (5889920170124) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитFleetwood Mac - Mr. Wonderful (0198029560312) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитSerge Gainsbourg, Histoire De Melody Nelson (0600753718377) вини...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.12.2015
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
TELL ME IM PRETTY
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|Cry Baby
|4:07
|A2
|Mess Around
|2:53
|A3
|Sweetie Little Jean
|3:45
|A4
|Too Late To Say Goodbye
|4:13
|A5
|Cold Cold Cold
|3:34
|B1
|Trouble
|3:46
|B2
|How Are You True
|4:41
|B3
|That's Right
|3:53
|B4
|Punchin' Bag
|3:51
|B5
|Portuguese Knife Fight
|3:38
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cage The Elephant - Tell Me I'm Pretty (0888751417014) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Cage The Elephant - Tell Me I'm Pretty (0888751417014) виниловая пластинка