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The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка

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The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 1
The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 2
The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 3
The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 4
The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 5
The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 6
The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 7
The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 8
The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 9
The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Call me if you get lost
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 1
  • The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 2
  • The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 3
  • The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 4
  • The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 5
  • The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 6
  • The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 7
  • The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 8
  • The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 9
  • The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636633
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194399166413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Call me if you get lost
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка

Call Me If You Get Lost - шестой студийный альбом рэпера Tyler, the Creator, выпущенный в 2021 году. В записи альбома принимали участие приглашенные артисты - такие как Фаррелл Уильямс, Лил Уэйн, 42 Dugg и другие. На обложке изображено удостоверение личности на имя Тайлер Бодлер - это отсылка на француского поэта Шарля Бодлера. Впервые на виниле! Офицаильное издание 2022 года с альтернативной обложкой на двойном 180-гр чёрном виниле. Тайлер Грегори Оконма (больше известный как Tyler, the Creator) - американский рэпер, певец, автор песен, продюсер, клипмейкер и дизайнер. Получил Грэмми 2020 года за альбом Igor (2019). Музыкант славится оригинальным сочетанием жанров, коллаборциями и мастерством прдакшн.

Отзывы о товаре The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194399166413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Call me if you get lost
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Call Me If You Get Lost - шестой студийный альбом рэпера Tyler, the Creator, выпущенный в 2021 году. В записи альбома принимали участие приглашенные артисты - такие как Фаррелл Уильямс, Лил Уэйн, 42 Dugg и другие. На обложке изображено удостоверение личности на имя Тайлер Бодлер - это отсылка на француского поэта Шарля Бодлера. Впервые на виниле! Офицаильное издание 2022 года с альтернативной обложкой на двойном 180-гр чёрном виниле. Тайлер Грегори Оконма (больше известный как Tyler, the Creator) - американский рэпер, певец, автор песен, продюсер, клипмейкер и дизайнер. Получил Грэмми 2020 года за альбом Igor (2019). Музыкант славится оригинальным сочетанием жанров, коллаборциями и мастерством прдакшн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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