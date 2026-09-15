The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Call me if you get lost
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 636633
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194399166413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Call me if you get lost
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка
Call Me If You Get Lost - шестой студийный альбом рэпера Tyler, the Creator, выпущенный в 2021 году. В записи альбома принимали участие приглашенные артисты - такие как Фаррелл Уильямс, Лил Уэйн, 42 Dugg и другие. На обложке изображено удостоверение личности на имя Тайлер Бодлер - это отсылка на француского поэта Шарля Бодлера. Впервые на виниле! Офицаильное издание 2022 года с альтернативной обложкой на двойном 180-гр чёрном виниле. Тайлер Грегори Оконма (больше известный как Tyler, the Creator) - американский рэпер, певец, автор песен, продюсер, клипмейкер и дизайнер. Получил Грэмми 2020 года за альбом Igor (2019). Музыкант славится оригинальным сочетанием жанров, коллаборциями и мастерством прдакшн.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0194399166413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Creator Tyler
Альбом (сингл)
Call me if you get lost
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Call Me If You Get Lost - шестой студийный альбом рэпера Tyler, the Creator, выпущенный в 2021 году. В записи альбома принимали участие приглашенные артисты - такие как Фаррелл Уильямс, Лил Уэйн, 42 Dugg и другие. На обложке изображено удостоверение личности на имя Тайлер Бодлер - это отсылка на француского поэта Шарля Бодлера. Впервые на виниле! Офицаильное издание 2022 года с альтернативной обложкой на двойном 180-гр чёрном виниле. Тайлер Грегори Оконма (больше известный как Tyler, the Creator) - американский рэпер, певец, автор песен, продюсер, клипмейкер и дизайнер. Получил Грэмми 2020 года за альбом Igor (2019). Музыкант славится оригинальным сочетанием жанров, коллаборциями и мастерством прдакшн.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost (alternate cover) (0194399166413) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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