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8436569193105, Silver, Horace, Finger Poppin виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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8436569193105, Silver, Horace, Finger Poppin виниловая пластинка

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8436569193105, Виниловая пластинка Silver, Horace, Finger Poppin - фото 1
8436569193105, Виниловая пластинка Silver, Horace, Finger Poppin - фото 2
8436569193105, Виниловая пластинка Silver, Horace, Finger Poppin - фото 3
8436569193105, Виниловая пластинка Silver, Horace, Finger Poppin - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8436569193105, Виниловая пластинка Silver, Horace, Finger Poppin - фото 1
  • 8436569193105, Виниловая пластинка Silver, Horace, Finger Poppin - фото 2
  • 8436569193105, Виниловая пластинка Silver, Horace, Finger Poppin - фото 3
  • 8436569193105, Виниловая пластинка Silver, Horace, Finger Poppin - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642134
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
8436569193105, Silver, Horace, Finger Poppin виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8436569193105, Silver, Horace, Finger Poppin виниловая пластинка

Ощутите неподдельный джазовый пульс с виниловой пластинкой Horace Silver / Finger Poppin. Этот альбом перенесет вас в золотую эпоху битника и джаза и оставит в памяти незабываемые музыкальные впечатления. Horace Silver - легенда джазового фортепиано, и Finger Poppin - один из его величайших творений. Альбом сразу же завоевал сердца меломанов своим энергичным и живым звучанием, которое заставляет пальцы постоянно попрыгивать в такт ритмам. На этой виниловой пластинке вы найдете прекрасные мелодии, исполненные мастерами своего дела. Треки, такие как Finger Poppin, Juicy Lucy и Soulville, притягивают внимание слушателя с первых нот и погружают в мир гармонии и импровизации. Это специальное издание пластинки выполнено с заботой о деталях, чтобы передать всю глубину и теплоту звука. Каждый аккорд и каждая нота звучат ярко и четко, принося непередаваемое удовольствие от прослушивания. Купить виниловую пластинку Horace Silver / Finger Poppin - значит внести в свою коллекцию неповторимое музыкальное наследие. Оживите свои аудиоэксперименты и насладитесь настоящим джазом с этой виниловой пластинкой. Будь вы истинным коллекционером винила или просто любителем джазовых мелодий, Horace Silver / Finger Poppin станет прекрасным приобретением для вашей музыкальной библиотеки.

Отзывы о товаре 8436569193105, Silver, Horace, Finger Poppin виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ощутите неподдельный джазовый пульс с виниловой пластинкой Horace Silver / Finger Poppin. Этот альбом перенесет вас в золотую эпоху битника и джаза и оставит в памяти незабываемые музыкальные впечатления. Horace Silver - легенда джазового фортепиано, и Finger Poppin - один из его величайших творений. Альбом сразу же завоевал сердца меломанов своим энергичным и живым звучанием, которое заставляет пальцы постоянно попрыгивать в такт ритмам. На этой виниловой пластинке вы найдете прекрасные мелодии, исполненные мастерами своего дела. Треки, такие как Finger Poppin, Juicy Lucy и Soulville, притягивают внимание слушателя с первых нот и погружают в мир гармонии и импровизации. Это специальное издание пластинки выполнено с заботой о деталях, чтобы передать всю глубину и теплоту звука. Каждый аккорд и каждая нота звучат ярко и четко, принося непередаваемое удовольствие от прослушивания. Купить виниловую пластинку Horace Silver / Finger Poppin - значит внести в свою коллекцию неповторимое музыкальное наследие. Оживите свои аудиоэксперименты и насладитесь настоящим джазом с этой виниловой пластинкой. Будь вы истинным коллекционером винила или просто любителем джазовых мелодий, Horace Silver / Finger Poppin станет прекрасным приобретением для вашей музыкальной библиотеки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8436569193105, Silver, Horace, Finger Poppin виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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