Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4)
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Характеристики
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
5
Емкость аккумулятора, мАч
1.5
Зарядное устройство в комплекте
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640585
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
5
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.5
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
21
Высота, см
14.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х6
Вес, г.
500
Описание товара Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4)
Аккумуляторная отвертка ЗУБР 3.6 В, в коробке ЗО-4 предназначена для заворачивания/отворачивания винтов, саморезов и шурупов при использовании соответствующих насадок. Предусмотрено два способа включения естественным нажатием и выключателем. Начальный момент в 0.3 Нм позволяет без повреждения заворачивать самые тонкие шурупы даже в мягкие материалы. Противоскользящее покрытие корпуса обеспечивает надежное удержание. Работа осуществляется от литий-ионного аккумулятора без эффекта памяти и саморазряда, с увеличенной для отвертки емкостью.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Отвертка аккумуляторная
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Кол-во скоростей работы
1
Задний ход
да
Макс. крутящий момент
5
Количество аккумуляторов
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, мАч
1.5
Напряжение аккумулятора, В
3.6
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Ширина, см
21
Высота, см
14.5
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная отвертка ЗУБР 3.6 В, в коробке ЗО-4 предназначена для заворачивания/отворачивания винтов, саморезов и шурупов при использовании соответствующих насадок. Предусмотрено два способа включения естественным нажатием и выключателем. Начальный момент в 0.3 Нм позволяет без повреждения заворачивать самые тонкие шурупы даже в мягкие материалы. Противоскользящее покрытие корпуса обеспечивает надежное удержание. Работа осуществляется от литий-ионного аккумулятора без эффекта памяти и саморазряда, с увеличенной для отвертки емкостью.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отвертка аккумуляторная ЗУБР 3.6 В, (ЗО-4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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