Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver
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Характеристики
Описание товара Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver
Все биты отвертки Xiaomi выполнены из высококачественной стали S2 и закалены до твердости в 60 HRC. 8 бит с двумя шлицами дают сразу 16 инструментов для любой работы, а удлинитель длиной 110 мм поможет найти подход даже к глубоко посаженному крепежу. Ручка отвертки отличается особым сечением с плоской гранью, благодаря которому она удобно лежит в руке, не проскальзывая и эффективно передавая крутящий момент. Кроме того, отвертку с такой ручкой можно положить на наклонную поверхность, с которой она не сможет укатиться. Ручка отвертки усилена особым композитом из нейлона и стекловолокна, а снаружи она покрыта мягким слоем ТПЭ. В ручке отвертки хранится особый магнитный держатель для 8 бит. С ним нужный инструмент будет в буквальном смысле под рукой, позволяя быстро подстраиваться под решение новых задач.
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