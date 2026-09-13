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Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver

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Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 1
Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 2
Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 3
Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 4
Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 5
Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 6
Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 7
Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 8
Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 9
Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 10
Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 11
Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
В кейсе
да
  • Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 1
  • Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 2
  • Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 3
  • Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 4
  • Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 5
  • Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 6
  • Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 7
  • Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 8
  • Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 9
  • Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 10
  • Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 11
  • Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712442
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
В кейсе
да
Ширина, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х4
Вес, кг.
1.03

Описание товара Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver

Все биты отвертки Xiaomi выполнены из высококачественной стали S2 и закалены до твердости в 60 HRC. 8 бит с двумя шлицами дают сразу 16 инструментов для любой работы, а удлинитель длиной 110 мм поможет найти подход даже к глубоко посаженному крепежу. Ручка отвертки отличается особым сечением с плоской гранью, благодаря которому она удобно лежит в руке, не проскальзывая и эффективно передавая крутящий момент. Кроме того, отвертку с такой ручкой можно положить на наклонную поверхность, с которой она не сможет укатиться. Ручка отвертки усилена особым композитом из нейлона и стекловолокна, а снаружи она покрыта мягким слоем ТПЭ. В ручке отвертки хранится особый магнитный держатель для 8 бит. С ним нужный инструмент будет в буквальном смысле под рукой, позволяя быстро подстраиваться под решение новых задач.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Отвертка и набор бит Xiaomi Mi 16-in-1 Ratchet Screwdriver




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
В кейсе
да
Ширина, см
19
Страна производитель
Китай
Описание
Все биты отвертки Xiaomi выполнены из высококачественной стали S2 и закалены до твердости в 60 HRC. 8 бит с двумя шлицами дают сразу 16 инструментов для любой работы, а удлинитель длиной 110 мм поможет найти подход даже к глубоко посаженному крепежу. Ручка отвертки отличается особым сечением с плоской гранью, благодаря которому она удобно лежит в руке, не проскальзывая и эффективно передавая крутящий момент. Кроме того, отвертку с такой ручкой можно положить на наклонную поверхность, с которой она не сможет укатиться. Ручка отвертки усилена особым композитом из нейлона и стекловолокна, а снаружи она покрыта мягким слоем ТПЭ. В ручке отвертки хранится особый магнитный держатель для 8 бит. С ним нужный инструмент будет в буквальном смысле под рукой, позволяя быстро подстраиваться под решение новых задач.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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