0196587023119, Jamiroquai, Emergency On Planet Earth (coloured) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 0196587023119, Jamiroquai, Emergency On Planet Earth (coloured) виниловая пластинка
«Emergency on Planet Earth» (переводится на русский как «Чрезвычайное положение на планете Земля») — дебютный студийный альбом британской группы Jamiroquai. В Великобритании альбом вышел 14 июня 1993 года, и дебютировал на 1-м месте в британском чарте, продержавшись 3 недели на вершине и ещё 7 недель в лучшей десятке. В 1994 году альбом получил статус платинового. Юбилейное издание на двойном прозрачном виниле. Стилистика альбома во многом выдержана в духе джаз-фанка 1970-х, чем и определяется его принадлежность к эйсид-джазу. Основной темой альбома являются проблемы войн, экологических бедствий, нищеты и другие противоречия современного мира. Поскольку само название «Jamiroquai» солист группы Джей Кей придумал, соединив слова jam (джем) и Iroquois (ирокезы, племя североамериканских индейцев), то и пантеизм североамериканских индейцев стал источником вдохновения для Кея, и в буклете к этому альбому он указывает на важность их культурного наследия и мировоззрения. На обложке альбома изображен логотип Jamiroquai — «Buffalo man» («человек-бизон»), также придуманный Кеем и также связанный с культурой североамериканских индейцев.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 950 руб.1238 руб. в СплитSanctuary - Into The Mirror Black (0194397976014) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитOST - Baby Driver (Various Artists) (0889854536916) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитAdam Green; Binki Shapiro - Adam Green & Binki Shapiro (00116619...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитU2 - October (0602517616790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитOlafur Arnalds & Alice Sara Ott - The Chopin Project (coloured) ...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитMarcus King - Mood Swings (0602465083750) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитJames Bay - Changes All The Time (0602465890792) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитLL Cool J - The Force (0602448158178) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDeep Purple - Splat! (4029759215073) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре 0196587023119, Jamiroquai, Emergency On Planet Earth (coloured) виниловая пластинка