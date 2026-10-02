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Shuggie Otis - Here Comes (8718469539741) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Shuggie Otis - Here Comes (8718469539741) виниловая пластинка

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Shuggie Otis - Here Comes (8718469539741) виниловая пластинка - фото 1
Shuggie Otis - Here Comes (8718469539741) виниловая пластинка - фото 2
Shuggie Otis - Here Comes (8718469539741) виниловая пластинка - фото 3
Shuggie Otis - Here Comes (8718469539741) виниловая пластинка - фото 4
Shuggie Otis - Here Comes (8718469539741) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Shuggie Otis
Альбом (сингл)
Here Comes
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shuggie Otis - Here Comes (8718469539741) виниловая пластинка - фото 1
  • Shuggie Otis - Here Comes (8718469539741) виниловая пластинка - фото 2
  • Shuggie Otis - Here Comes (8718469539741) виниловая пластинка - фото 3
  • Shuggie Otis - Here Comes (8718469539741) виниловая пластинка - фото 4
  • Shuggie Otis - Here Comes (8718469539741) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636529
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8718469539741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Shuggie Otis
Альбом (сингл)
Here Comes
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Oxford Gray, Jennie Lee, Bootie Cooler, Knowing (That You Want Him), Funky Thithee, Shuggie's Boogie, Hurricane, Gospel Groove, Baby, I Need You, The Hawks
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shuggie Otis - Here Comes (8718469539741) виниловая пластинка

Here Comes Shuggie Otis — первый альбом Шугги Отиса

Отзывы о товаре Shuggie Otis - Here Comes (8718469539741) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8718469539741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Shuggie Otis
Альбом (сингл)
Here Comes
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Oxford Gray, Jennie Lee, Bootie Cooler, Knowing (That You Want Him), Funky Thithee, Shuggie's Boogie, Hurricane, Gospel Groove, Baby, I Need You, The Hawks
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Here Comes Shuggie Otis — первый альбом Шугги Отиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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