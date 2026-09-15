Top.Mail.Ru
0602547276292, Marley, Bob, Confrontation виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0602547276292, Marley, Bob, Confrontation виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0602547276292, Виниловая пластинка Marley, Bob, Confrontation - фото 1
0602547276292, Виниловая пластинка Marley, Bob, Confrontation - фото 2
0602547276292, Виниловая пластинка Marley, Bob, Confrontation - фото 3
0602547276292, Виниловая пластинка Marley, Bob, Confrontation - фото 4
0602547276292, Виниловая пластинка Marley, Bob, Confrontation - фото 5
0602547276292, Виниловая пластинка Marley, Bob, Confrontation - фото 6
0602547276292, Виниловая пластинка Marley, Bob, Confrontation - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0602547276292, Виниловая пластинка Marley, Bob, Confrontation - фото 1
  • 0602547276292, Виниловая пластинка Marley, Bob, Confrontation - фото 2
  • 0602547276292, Виниловая пластинка Marley, Bob, Confrontation - фото 3
  • 0602547276292, Виниловая пластинка Marley, Bob, Confrontation - фото 4
  • 0602547276292, Виниловая пластинка Marley, Bob, Confrontation - фото 5
  • 0602547276292, Виниловая пластинка Marley, Bob, Confrontation - фото 6
  • 0602547276292, Виниловая пластинка Marley, Bob, Confrontation - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0602547276292, Marley, Bob, Confrontation виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602547276292, Marley, Bob, Confrontation виниловая пластинка

Confrontation - посмертный студийный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley &amp; The Wailers, вышедший в 1983 году, спустя два года после смерти Боба Марли. В альбом вошёл неизданный материал и различные синглы, записанные Марли при жизни. Самая известная композиция на альбоме - Buffalo Soldier, занявшая 71-ую позицию в чарте R&amp;B Singles. Bob Marley - легендарный ямайский певец, родившийся в 1945 и умерший в 1981 году. Боб до сих пор остаётся самым известным рэгги-исполнителем, несмотря на то, что с его смерти прошло больше 30 лет. Именно благодаря его международному успеху регги приобрёл широкую популярность за пределами Ямайки. Музыкант был правоверным растаманом и сторонником панафриканизма. Его имя присутствует в Зале славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone отметил певца на 11 строчке в списке 100 величайших артистов всех времен. Кроме того, Марли получил медаль третьего мира от Организации Объединенных Наций, а также орден За заслуги за вклад в историю Ямайки.

Отзывы о товаре 0602547276292, Marley, Bob, Confrontation виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Confrontation - посмертный студийный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley &amp; The Wailers, вышедший в 1983 году, спустя два года после смерти Боба Марли. В альбом вошёл неизданный материал и различные синглы, записанные Марли при жизни. Самая известная композиция на альбоме - Buffalo Soldier, занявшая 71-ую позицию в чарте R&amp;B Singles. Bob Marley - легендарный ямайский певец, родившийся в 1945 и умерший в 1981 году. Боб до сих пор остаётся самым известным рэгги-исполнителем, несмотря на то, что с его смерти прошло больше 30 лет. Именно благодаря его международному успеху регги приобрёл широкую популярность за пределами Ямайки. Музыкант был правоверным растаманом и сторонником панафриканизма. Его имя присутствует в Зале славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone отметил певца на 11 строчке в списке 100 величайших артистов всех времен. Кроме того, Марли получил медаль третьего мира от Организации Объединенных Наций, а также орден За заслуги за вклад в историю Ямайки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602547276292, Marley, Bob, Confrontation виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...