Gov't Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gov't Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка
Peace. Like a River — тринадцатый студийный альбом американской южной блюз-рок группы Govt Mule, выпущенный 16 июня 2023 года на Fantasy Records. Продюсеры – Уоррен Хейнс, Джо Патерно. Критик Том Юрек написал, что этот релиз совершенно отличается от предыдущего альбома Heavy Load Blues, но выступает в качестве дополнения к нему. Релиз представлен на двойном черном виниле. Govt Mule - американская блюз-рок-группа, которая была основана в 1994 году. Создателями ее были Уоррен Хейнс (гитара, вокал) и Вуди Аллен (бас-гитара), которые также известны по коллективу The Allman Brothers Band. В 1995 году был выпущен первый дебютный альбом и музыканты начинают активно развивать свое творчество. Когда вышла очередная студийная пластинка под названием Life before insanity в 2000 году, то она стала последней для одного из основателей группы - это был Вуди Аллен, который умер. Но не смотря на такую тяжелую потерю, ребята с новыми силами продолжали дальнейшее творчество.
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