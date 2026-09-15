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Gov't Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gov't Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка

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Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 1
Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 2
Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 3
Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 4
Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 5
Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 6
Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 7
Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 8
Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 9
Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Govt Mule
Альбом (сингл)
Peace.Like a River
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 1
  • Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 2
  • Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 3
  • Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 4
  • Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 5
  • Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 6
  • Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 7
  • Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 8
  • Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 9
  • Gov&#039;t Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636354
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gov't Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Govt Mule
Альбом (сингл)
Peace.Like a River
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gov't Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка

Peace. Like a River — тринадцатый студийный альбом американской южной блюз-рок группы Govt Mule, выпущенный 16 июня 2023 года на Fantasy Records. Продюсеры – Уоррен Хейнс, Джо Патерно. Критик Том Юрек написал, что этот релиз совершенно отличается от предыдущего альбома Heavy Load Blues, но выступает в качестве дополнения к нему. Релиз представлен на двойном черном виниле. Govt Mule - американская блюз-рок-группа, которая была основана в 1994 году. Создателями ее были Уоррен Хейнс (гитара, вокал) и Вуди Аллен (бас-гитара), которые также известны по коллективу The Allman Brothers Band. В 1995 году был выпущен первый дебютный альбом и музыканты начинают активно развивать свое творчество. Когда вышла очередная студийная пластинка под названием Life before insanity в 2000 году, то она стала последней для одного из основателей группы - это был Вуди Аллен, который умер. Но не смотря на такую тяжелую потерю, ребята с новыми силами продолжали дальнейшее творчество.

Отзывы о товаре Gov't Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Govt Mule
Альбом (сингл)
Peace.Like a River
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Peace. Like a River — тринадцатый студийный альбом американской южной блюз-рок группы Govt Mule, выпущенный 16 июня 2023 года на Fantasy Records. Продюсеры – Уоррен Хейнс, Джо Патерно. Критик Том Юрек написал, что этот релиз совершенно отличается от предыдущего альбома Heavy Load Blues, но выступает в качестве дополнения к нему. Релиз представлен на двойном черном виниле. Govt Mule - американская блюз-рок-группа, которая была основана в 1994 году. Создателями ее были Уоррен Хейнс (гитара, вокал) и Вуди Аллен (бас-гитара), которые также известны по коллективу The Allman Brothers Band. В 1995 году был выпущен первый дебютный альбом и музыканты начинают активно развивать свое творчество. Когда вышла очередная студийная пластинка под названием Life before insanity в 2000 году, то она стала последней для одного из основателей группы - это был Вуди Аллен, который умер. Но не смотря на такую тяжелую потерю, ребята с новыми силами продолжали дальнейшее творчество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gov't Mule - Peace...Like A River (0888072447585) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6160 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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