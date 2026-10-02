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Видеокарта Biostar RX550 4GB (VA5505RF41) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Biostar RX550 4GB (VA5505RF41)

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Видеокарта Biostar RX550 4GB (VA5505RF41)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 550
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1100
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633329
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 550
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1100
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х9
Вес, г.
569

Описание товара Видеокарта Biostar RX550 4GB (VA5505RF41)

Если пользователя не устраивают параметры встроенной процессорной графики, ему стоит обратить внимание на видеокарту Biostar AMD Radeon RX 550 Gaming. Она технически превосходит интегрированные видеорешения, для нее не составит труда качественно обработать мультимедийные файлы, например, видео высокого разрешения, видеокарта быстро работает с офисными приложениями и интернет-браузерами. С компьютерными играми, пусть и не на высоких настройках, данная видеокарта тоже справится, хорошим полем применения для нее могут стать сетевые киберспортивные игры. Если вы собираетесь собрать универсальный домашний системный блок, ориентированный на эти задачи, выбор этого графического адаптера станет хорошим решением. В основе платы лежит графическое ядро Lexa, на ее борту 4 Гб быстрой видеопамяти, имеется поддержка одновременного подключения до трех мониторов. Компактный форм-фактор позволит при необходимости установить ее в домашнюю компактную мультимедийную систему в корпусе HTPC или малогабаритный офисный системный блок.



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Biostar RX550 4GB (VA5505RF41)




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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 550
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1100
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Если пользователя не устраивают параметры встроенной процессорной графики, ему стоит обратить внимание на видеокарту Biostar AMD Radeon RX 550 Gaming. Она технически превосходит интегрированные видеорешения, для нее не составит труда качественно обработать мультимедийные файлы, например, видео высокого разрешения, видеокарта быстро работает с офисными приложениями и интернет-браузерами. С компьютерными играми, пусть и не на высоких настройках, данная видеокарта тоже справится, хорошим полем применения для нее могут стать сетевые киберспортивные игры. Если вы собираетесь собрать универсальный домашний системный блок, ориентированный на эти задачи, выбор этого графического адаптера станет хорошим решением. В основе платы лежит графическое ядро Lexa, на ее борту 4 Гб быстрой видеопамяти, имеется поддержка одновременного подключения до трех мониторов. Компактный форм-фактор позволит при необходимости установить ее в домашнюю компактную мультимедийную систему в корпусе HTPC или малогабаритный офисный системный блок.


Теги товара: AMD Radeon
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Отзывы


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