Видеокарта Biostar RX550 4GB (VA5505RF41)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта Biostar RX550 4GB (VA5505RF41)
Если пользователя не устраивают параметры встроенной процессорной графики, ему стоит обратить внимание на видеокарту Biostar AMD Radeon RX 550 Gaming. Она технически превосходит интегрированные видеорешения, для нее не составит труда качественно обработать мультимедийные файлы, например, видео высокого разрешения, видеокарта быстро работает с офисными приложениями и интернет-браузерами. С компьютерными играми, пусть и не на высоких настройках, данная видеокарта тоже справится, хорошим полем применения для нее могут стать сетевые киберспортивные игры. Если вы собираетесь собрать универсальный домашний системный блок, ориентированный на эти задачи, выбор этого графического адаптера станет хорошим решением. В основе платы лежит графическое ядро Lexa, на ее борту 4 Гб быстрой видеопамяти, имеется поддержка одновременного подключения до трех мониторов. Компактный форм-фактор позволит при необходимости установить ее в домашнюю компактную мультимедийную систему в корпусе HTPC или малогабаритный офисный системный блок.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte GT 1030 2Gb (GV-N1030D4-2GL)
-
В наличииЦена 13 270 руб.3318 руб. в СплитВидеокарта MAXSUN MS-GTX1050Ti TF 4G//GTX1050Ti HDMI, DP, DVI, 4...
-
В наличииЦена 14 500 руб.3625 руб. в СплитВидеокарта ASRock Intel Arc A310 LP 4GB OEM
-
В наличииЦена 15 320 руб.3830 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte INTEL ARC A310 4096Mb 64 GDDR6 Ret (GV-IA310...
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитВидеокарта MAXSUN MS-GTX1650 TR 4GD6//GTX1650 HDMI, DP, DVI, 4G,...
-
В наличииЦена 18 340 руб.4585 руб. в СплитВидеокарта Nvidia RTX A400 4GB GDDR6, 4x Mini DisplayPort 1.4a, ...
-
В наличииЦена 23 830 руб.5958 руб. в СплитКарта видеозахвата Avermedia Live Gamer 4K GC575 (LIVE GAMER 4K ...
-
В наличииЦена 26 590 руб.6648 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX3050 STORMX 6GB GDDR6 (NE63050018JE-1070F)
-
В наличииЦена 27 410 руб.6853 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX3050 STORMX OC 6GB GDDR6 (NE63050S18JE-1070F...
-
В наличииЦена 28 440 руб.7110 руб. в СплитВидеокарта INNO3D RTX 3050 Twin X2 6GB//RTX3050, DVI, DP, HDMI, ...
-
В наличииЦена 28 950 руб.7238 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 ...
-
В наличииЦена 29 360 руб.7340 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3050 WINDFORCE OC V2 6GB GDDR6 96bit 2xDP...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: AMD Radeon
Отзывы о товаре Видеокарта Biostar RX550 4GB (VA5505RF41)