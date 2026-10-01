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Картридж G&G HP CF259A 3k с чипом (original reman chip) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж G&G HP CF259A 3k с чипом (original reman chip)

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Картридж G&amp;G HP CF259A 3k с чипом (original reman chip)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF259A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632316
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж G&G HP CF259A 3k с чипом (original reman chip)
2 970 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF259A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.15

Описание товара Картридж G&G HP CF259A 3k с чипом (original reman chip)

Картридж G&G HP CF259A 3k с чипом (original reman chip)

Отзывы о товаре Картридж G&G HP CF259A 3k с чипом (original reman chip)




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
CF259A
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж G&G HP CF259A 3k с чипом (original reman chip)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж G&G HP CF259A 3k с чипом (original reman chip) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2970 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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