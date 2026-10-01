Коммутатор SNR-S2982G-8T
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 060 руб.
В наличии
Код товара: 631154
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 060 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х9
Вес, кг.
1.65
Описание товара Коммутатор SNR-S2982G-8T
Коммутатор SNR-S2982G-8T входит линейку управляемых гигабитных коммутаторов SNR-S2982G, предназначенную для использования на уровне доступа сетях операторов связи корпоративных сетях. SNR-S2982G-8T оснащен портами 10/100/1000BaseT 2 портами 100/1000BaseX SFP. Коммутаторы серии SNR-S2982G обладают широким функционалом являются экономически эффективным решением для построения гигабитного доступа.
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Коммутатор SNR-S2982G-8T входит линейку управляемых гигабитных коммутаторов SNR-S2982G, предназначенную для использования на уровне доступа сетях операторов связи корпоративных сетях. SNR-S2982G-8T оснащен портами 10/100/1000BaseT 2 портами 100/1000BaseX SFP. Коммутаторы серии SNR-S2982G обладают широким функционалом являются экономически эффективным решением для построения гигабитного доступа.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор SNR-S2982G-8T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13060 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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