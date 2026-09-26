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Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка

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Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 1
Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 2
Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 3
Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 4
Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 5
Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 6
Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 7
Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 8
Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 9
Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Entergalactic
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 1
  • Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 2
  • Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 3
  • Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 4
  • Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 5
  • Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 6
  • Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 7
  • Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 8
  • Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 9
  • Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629615
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Entergalactic
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом Кид Кади, приуроченный выходу его нового анимационного сериала от Netflix Entergalactic. Впервые пластинка была анонсирована в 2019 году. В записи проекта приняли участие такие продюсеры, как Dot da Genius, Plain Pat и Take a Daytrip, в то время как на фитах фигурируют Ty Dolla Sign, 2 Chainz, Steve Aoki и Don Toliver. «Entergalactic» — это альбом, вызывающий особые чувства. Я обещаю, что это будет веселая поездка, — сказал перед премьерой альбома Kid Cudi.

Отзывы о товаре Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Entergalactic
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Восьмой студийный альбом Кид Кади, приуроченный выходу его нового анимационного сериала от Netflix Entergalactic. Впервые пластинка была анонсирована в 2019 году. В записи проекта приняли участие такие продюсеры, как Dot da Genius, Plain Pat и Take a Daytrip, в то время как на фитах фигурируют Ty Dolla Sign, 2 Chainz, Steve Aoki и Don Toliver. «Entergalactic» — это альбом, вызывающий особые чувства. Я обещаю, что это будет веселая поездка, — сказал перед премьерой альбома Kid Cudi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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