Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Entergalactic
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 629615
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 150 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Entergalactic
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка
Восьмой студийный альбом Кид Кади, приуроченный выходу его нового анимационного сериала от Netflix Entergalactic. Впервые пластинка была анонсирована в 2019 году. В записи проекта приняли участие такие продюсеры, как Dot da Genius, Plain Pat и Take a Daytrip, в то время как на фитах фигурируют Ty Dolla Sign, 2 Chainz, Steve Aoki и Don Toliver. «Entergalactic» — это альбом, вызывающий особые чувства. Я обещаю, что это будет веселая поездка, — сказал перед премьерой альбома Kid Cudi.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитElbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитQueen Naija - Missunderstood (coloured) (0602435249414) винилова...
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитChet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитFrida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитDoors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBillie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMichael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитYes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMadonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитIron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитThe Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пл...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Entergalactic
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Восьмой студийный альбом Кид Кади, приуроченный выходу его нового анимационного сериала от Netflix Entergalactic. Впервые пластинка была анонсирована в 2019 году. В записи проекта приняли участие такие продюсеры, как Dot da Genius, Plain Pat и Take a Daytrip, в то время как на фитах фигурируют Ty Dolla Sign, 2 Chainz, Steve Aoki и Don Toliver. «Entergalactic» — это альбом, вызывающий особые чувства. Я обещаю, что это будет веселая поездка, — сказал перед премьерой альбома Kid Cudi.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Kid Cudi - Entergalactic (0602448520142) виниловая пластинка