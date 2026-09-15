Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059014142) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059014142) виниловая пластинка
Студийный альбом 2017 шведской рок-группы Kaipa.. Kaipa (Ка?йпа) — шведская прогрессив-рок-группа, образованная в 1974 году. Особенностью группы являются её большие по длительности альбомы и уникальное клавишное звучание. Группа была сформирована как Ura Kaipa Хансом Лундином (клавишные) и Томасом Эрикссоном (бас). Ройне Столт присоединился к Kaipa в качестве гитариста, когда ему было 17 лет. В 1974 году, вскоре после того, как они вычеркнули Ura из названия группы, ребята выпустили свой дебютный альбом с собственным названием. Столт, который позже основал группу The Flower Kings, покинул группу в 1979 году, после выхода альбома «Solo». В 2014 году участники группы Ройне Столт, Ингемар Бергман и Томас Эрикссон вновь собрались под названием Kaipa DaCapo, чтобы играть как старую музыку с первых трех альбомов, так и совершенно новую. Новыми участниками группы стали Микаэль Столт, брат Ройне, на вокале и гитаре, и известный шведский музыкант Макс Лоренц на клавишных. Новый альбом был выпущен в 2016 году, за ним последовал концертный релиз, записанный в 2017 году.
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Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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