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Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка

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Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 1
Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 2
Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 3
Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 4
Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 5
Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 6
Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 7
Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 8
Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 9
Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 1
  • Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 2
  • Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 3
  • Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 4
  • Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 5
  • Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 6
  • Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 7
  • Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 8
  • Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 9
  • Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629502
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка

Второй студийный альбом хип-хопа исполнителя Дрейка, выпущенный 15 ноября 2011 года. За первую неделю было продано 631 000 экземпляров альбома, и он дебютировал на первой строчке чарта Billboard 200. Релиз получил статуэтку Грэмми, выиграв в номинации Лучший рэп-альбом. Обложка альбома Take Care стала объектом насмешек, мастера фотошопа в считанные дни превратили её в интернет мем.

Отзывы о товаре Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Второй студийный альбом хип-хопа исполнителя Дрейка, выпущенный 15 ноября 2011 года. За первую неделю было продано 631 000 экземпляров альбома, и он дебютировал на первой строчке чарта Billboard 200. Релиз получил статуэтку Грэмми, выиграв в номинации Лучший рэп-альбом. Обложка альбома Take Care стала объектом насмешек, мастера фотошопа в считанные дни превратили её в интернет мем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Drake - Take Care (0602527867960) виниловая пластинка – стоимость товара 5010 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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