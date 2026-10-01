Def Leppard - Adrenalize (0602567313816) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Def Leppard - Adrenalize (0602567313816) виниловая пластинка
Студийный альбом британской рок-группы Def Leppard, выпущенный в 1992 году. Это первый альбом группы без гитариста Стива Кларка, который умер в 1991 году, и единственный релиз, записанный в составе из четырех человек. Четыре сингла Let’s Get Rocked, Make Love Like a Man, Have You Ever Needed Someone So Bad и Stand Up (Kick Love in Motion) стали главными хитами. White Lightning посвящена Стиву Кларку, автору шести из десяти треков альбома. Переиздание на 180-гр чёрном виниле. Def Leppard - британская рок-группа из Шеффилда, Йоркшир, Англия, образована в 1977 году. Их стилевая манера с годами претерпела ряд изменений, двигаясь от хард-рока к глэм-металу. Def Leppard дебютировали как NWOBHM-группа с альбомом On Through the Night в 1980 году. Пик популярности этой группы пришёлся на 1984-89 годы, когда вышли их платиновые альбомы Pyromania и Hysteria. Синглы с диска Hysteria оказались наиболее успешными за всю их карьеру: Love Bites (1-е место в США), Pour Some Sugar On Me (2-е место в США), Armageddon It (3-е место в США). В 1995 году были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как единственные исполнители, выступившие на трёх континентах в течение одних суток (Лондон - Геркулесовы пещеры - Ванкувер).
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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