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Def Leppard - Adrenalize (0602567313816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Def Leppard - Adrenalize (0602567313816) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Def Leppard, Adrenalize (0602567313816) - фото 1
Виниловая пластинка Def Leppard, Adrenalize (0602567313816) - фото 2
Виниловая пластинка Def Leppard, Adrenalize (0602567313816) - фото 3
Виниловая пластинка Def Leppard, Adrenalize (0602567313816) - фото 4
Виниловая пластинка Def Leppard, Adrenalize (0602567313816) - фото 5
Виниловая пластинка Def Leppard, Adrenalize (0602567313816) - фото 6
Виниловая пластинка Def Leppard, Adrenalize (0602567313816) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Def Leppard, Adrenalize (0602567313816) - фото 1
  • Виниловая пластинка Def Leppard, Adrenalize (0602567313816) - фото 2
  • Виниловая пластинка Def Leppard, Adrenalize (0602567313816) - фото 3
  • Виниловая пластинка Def Leppard, Adrenalize (0602567313816) - фото 4
  • Виниловая пластинка Def Leppard, Adrenalize (0602567313816) - фото 5
  • Виниловая пластинка Def Leppard, Adrenalize (0602567313816) - фото 6
  • Виниловая пластинка Def Leppard, Adrenalize (0602567313816) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629490
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Def Leppard - Adrenalize (0602567313816) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Def Leppard - Adrenalize (0602567313816) виниловая пластинка

Студийный альбом британской рок-группы Def Leppard, выпущенный в 1992 году. Это первый альбом группы без гитариста Стива Кларка, который умер в 1991 году, и единственный релиз, записанный в составе из четырех человек. Четыре сингла Let’s Get Rocked, Make Love Like a Man, Have You Ever Needed Someone So Bad и Stand Up (Kick Love in Motion) стали главными хитами. White Lightning посвящена Стиву Кларку, автору шести из десяти треков альбома. Переиздание на 180-гр чёрном виниле. Def Leppard - британская рок-группа из Шеффилда, Йоркшир, Англия, образована в 1977 году. Их стилевая манера с годами претерпела ряд изменений, двигаясь от хард-рока к глэм-металу. Def Leppard дебютировали как NWOBHM-группа с альбомом On Through the Night в 1980 году. Пик популярности этой группы пришёлся на 1984-89 годы, когда вышли их платиновые альбомы Pyromania и Hysteria. Синглы с диска Hysteria оказались наиболее успешными за всю их карьеру: Love Bites (1-е место в США), Pour Some Sugar On Me (2-е место в США), Armageddon It (3-е место в США). В 1995 году были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как единственные исполнители, выступившие на трёх континентах в течение одних суток (Лондон - Геркулесовы пещеры - Ванкувер).

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Студийный альбом британской рок-группы Def Leppard, выпущенный в 1992 году. Это первый альбом группы без гитариста Стива Кларка, который умер в 1991 году, и единственный релиз, записанный в составе из четырех человек. Четыре сингла Let’s Get Rocked, Make Love Like a Man, Have You Ever Needed Someone So Bad и Stand Up (Kick Love in Motion) стали главными хитами. White Lightning посвящена Стиву Кларку, автору шести из десяти треков альбома. Переиздание на 180-гр чёрном виниле. Def Leppard - британская рок-группа из Шеффилда, Йоркшир, Англия, образована в 1977 году. Их стилевая манера с годами претерпела ряд изменений, двигаясь от хард-рока к глэм-металу. Def Leppard дебютировали как NWOBHM-группа с альбомом On Through the Night в 1980 году. Пик популярности этой группы пришёлся на 1984-89 годы, когда вышли их платиновые альбомы Pyromania и Hysteria. Синглы с диска Hysteria оказались наиболее успешными за всю их карьеру: Love Bites (1-е место в США), Pour Some Sugar On Me (2-е место в США), Armageddon It (3-е место в США). В 1995 году были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как единственные исполнители, выступившие на трёх континентах в течение одних суток (Лондон - Геркулесовы пещеры - Ванкувер).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Def Leppard - Adrenalize (0602567313816) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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