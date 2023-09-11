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The Doors - L.A. Woman (0603497839728) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Doors - L.A. Woman (0603497839728) виниловая пластинка

1 Отзывы
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0603497839728, Виниловая пластинка DOORS,THE, L.A. WOMAN - фото 1
0603497839728, Виниловая пластинка DOORS,THE, L.A. WOMAN - фото 2
0603497839728, Виниловая пластинка DOORS,THE, L.A. WOMAN - фото 3
0603497839728, Виниловая пластинка DOORS,THE, L.A. WOMAN - фото 4
0603497839728, Виниловая пластинка DOORS,THE, L.A. WOMAN - фото 5
0603497839728, Виниловая пластинка DOORS,THE, L.A. WOMAN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0603497839728, Виниловая пластинка DOORS,THE, L.A. WOMAN - фото 1
  • 0603497839728, Виниловая пластинка DOORS,THE, L.A. WOMAN - фото 2
  • 0603497839728, Виниловая пластинка DOORS,THE, L.A. WOMAN - фото 3
  • 0603497839728, Виниловая пластинка DOORS,THE, L.A. WOMAN - фото 4
  • 0603497839728, Виниловая пластинка DOORS,THE, L.A. WOMAN - фото 5
  • 0603497839728, Виниловая пластинка DOORS,THE, L.A. WOMAN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627730
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - L.A. Woman (0603497839728) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Changeling, Love Her Madly, Been Down So Long, Cars Hiss By My Window, L.A. Woman, LAmerica, Hyacinth House, Crawling King Snake, The WASP (Texas Radio And The Big Beat), Riders On The Storm

Отзывы о товаре The Doors - L.A. Woman (0603497839728) виниловая пластинка

11.09.2023
Михаил

Достоинства:
Звук этого издания удивил, в хорошем смысле. Пластинкой доволен.

Недостатки:
Нет



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: The Changeling, Love Her Madly, Been Down So Long, Cars Hiss By My Window, L.A. Woman, LAmerica, Hyacinth House, Crawling King Snake, The WASP (Texas Radio And The Big Beat), Riders On The Storm
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.09.2023
Михаил

Достоинства:
Звук этого издания удивил, в хорошем смысле. Пластинкой доволен.

Недостатки:
Нет


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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