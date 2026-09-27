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Ray Conniff - Latin Rock (8436559468213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ray Conniff - Latin Rock (8436559468213) виниловая пластинка

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8436559468213, Виниловая пластинка Conniff, Ray, Latin Rock - фото 1
8436559468213, Виниловая пластинка Conniff, Ray, Latin Rock - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 8436559468213, Виниловая пластинка Conniff, Ray, Latin Rock - фото 1
  • 8436559468213, Виниловая пластинка Conniff, Ray, Latin Rock - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627493
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ray Conniff - Latin Rock (8436559468213) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Besame Mucho, Brazil, Tammy, My Foolish Heart, Night And Day, Temptation, Lisbon Antigua, Lady Of Spain, Green Eyes (Aquellos Ojos Verdes), Around The World, Three Coins In The Fountain, Stranger In Paradise, Too Young, Begin The Beguine, Tico-Tico, Whatever Will Be, Will Be (Que Serб, Serб) /True Love, South Of The Border (Down Mexico Way), Kiss Of Fire (El Choclo)

Отзывы о товаре Ray Conniff - Latin Rock (8436559468213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Besame Mucho, Brazil, Tammy, My Foolish Heart, Night And Day, Temptation, Lisbon Antigua, Lady Of Spain, Green Eyes (Aquellos Ojos Verdes), Around The World, Three Coins In The Fountain, Stranger In Paradise, Too Young, Begin The Beguine, Tico-Tico, Whatever Will Be, Will Be (Que Serб, Serб) /True Love, South Of The Border (Down Mexico Way), Kiss Of Fire (El Choclo)
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