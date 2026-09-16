Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (4640004136150) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Наутилус Помпилиус - Князь Тишины (4640004136150) виниловая пластинка
Превзошедший “Разлуку” по тиражу, четвертый студийный альбом “НАУ”, вышедший в 1989 году и ставший “нетленкой” пика славы Помпилиуса. Это был первый опыт записи альбома в настоящей студии для Наутилусов и сотрудничестве с Аллой Пугачевой, чей бак-вокал можно услышать в песне “Доктор твоего тела”. Так же интересный факт: на бутлегерских кассетах слово “Князь” было заменено на слово “Казнь”…. Отечественная рок-группа Наутилус Помпилиус была основана в 1982 году, а отцами коллектива стали Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий. За годы существования стиль музыки и состав команды постоянно менялся, и только Бутусов всегда оставался главным вокалистом группы. Группа просуществовала до 1997 года (в 1988-1990 был перерыв) и сумела завоевать статус одной из самых узнаваемых рок-групп на постсоветском пространстве.
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Теги товара: Наутилус Помпилиус
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Наутилус Помпилиус
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