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Портативная акустика Ruimatech VA-7804 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Ruimatech VA-7804

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Портативная акустика Ruimatech VA-7804 - фото 1
Портативная акустика Ruimatech VA-7804 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
9
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Ruimatech VA-7804 - фото 1
  • Портативная акустика Ruimatech VA-7804 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627065
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Характеристики

Бренд
Ruimatech
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
9
Количество полос AC
1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v4.2
USB
да
Питание
от аккумулятора
Габаритные размеры
145x250x145 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х8
Вес, кг.
1

Описание товара Портативная акустика Ruimatech VA-7804

Портативная акустика Ruimatech — это идеальное сочетание компактности и функциональности для тех, кто любит наслаждаться музыкой в пути. Эта модель оснащена одном полосной аудиосистемой, которая обеспечивает чистый моно звук с мощностью 9 Вт. Благодаря встроенному аккумулятору, вы можете наслаждаться музыкой без необходимости постоянно подключаться к сети, а поддержка Bluetooth v4.2 позволяет легко подключать акустику к любым совместимым устройствам для беспроводного воспроизведения музыки. Элегантный черный корпус выполнен из прочного пластика, что придаёт устройству современный и стильный вид, а также гарантирует долговечность. Для дополнительного удобства модель оснащена USB-портом, позволяющим подключать внешние устройства и заряжать их при необходимости. Портативная акустика Ruimatech — это надежный выбор для активных людей, ценящих качество звука и мобильность. Китайская компания Ruimatech позаботилась о том, чтобы вы получали максимальное удовольствие от прослушивания музыки, где бы вы ни находились.

Отзывы о товаре Портативная акустика Ruimatech VA-7804




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ruimatech
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
9
Количество полос AC
1
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v4.2
USB
да
Питание
от аккумулятора
Габаритные размеры
145x250x145 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Ruimatech — это идеальное сочетание компактности и функциональности для тех, кто любит наслаждаться музыкой в пути. Эта модель оснащена одном полосной аудиосистемой, которая обеспечивает чистый моно звук с мощностью 9 Вт. Благодаря встроенному аккумулятору, вы можете наслаждаться музыкой без необходимости постоянно подключаться к сети, а поддержка Bluetooth v4.2 позволяет легко подключать акустику к любым совместимым устройствам для беспроводного воспроизведения музыки. Элегантный черный корпус выполнен из прочного пластика, что придаёт устройству современный и стильный вид, а также гарантирует долговечность. Для дополнительного удобства модель оснащена USB-портом, позволяющим подключать внешние устройства и заряжать их при необходимости. Портативная акустика Ruimatech — это надежный выбор для активных людей, ценящих качество звука и мобильность. Китайская компания Ruimatech позаботилась о том, чтобы вы получали максимальное удовольствие от прослушивания музыки, где бы вы ни находились.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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