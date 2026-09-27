Top.Mail.Ru
Kanye West - The College Dropout (0602498617410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Kanye West - The College Dropout (0602498617410) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка West, Kanye, The College Dropout (0602498617410) - фото 1
Виниловая пластинка West, Kanye, The College Dropout (0602498617410) - фото 2
Виниловая пластинка West, Kanye, The College Dropout (0602498617410) - фото 3
Виниловая пластинка West, Kanye, The College Dropout (0602498617410) - фото 4
Виниловая пластинка West, Kanye, The College Dropout (0602498617410) - фото 5
Виниловая пластинка West, Kanye, The College Dropout (0602498617410) - фото 6
Виниловая пластинка West, Kanye, The College Dropout (0602498617410) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка West, Kanye, The College Dropout (0602498617410) - фото 1
  • Виниловая пластинка West, Kanye, The College Dropout (0602498617410) - фото 2
  • Виниловая пластинка West, Kanye, The College Dropout (0602498617410) - фото 3
  • Виниловая пластинка West, Kanye, The College Dropout (0602498617410) - фото 4
  • Виниловая пластинка West, Kanye, The College Dropout (0602498617410) - фото 5
  • Виниловая пластинка West, Kanye, The College Dropout (0602498617410) - фото 6
  • Виниловая пластинка West, Kanye, The College Dropout (0602498617410) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626756
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kanye West - The College Dropout (0602498617410) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: We Dont Care, Graduation Day, All Falls Down, Spaceship, Jesus Walks, Never Let Me Down, Get Em High, The Workout Plan, Through The Wire, Slow Jamz, Breathe In Breathe Out, School Spirit, Two Words, Family Business, Last Call

Отзывы о товаре Kanye West - The College Dropout (0602498617410) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: We Dont Care, Graduation Day, All Falls Down, Spaceship, Jesus Walks, Never Let Me Down, Get Em High, The Workout Plan, Through The Wire, Slow Jamz, Breathe In Breathe Out, School Spirit, Two Words, Family Business, Last Call
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kanye West - The College Dropout (0602498617410) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...