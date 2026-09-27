Sting - Brand New Day (0600753704523) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626694
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sting - Brand New Day (0600753704523) виниловая пластинка
Шестой сольный альбом британского рок-музыканта Стинга. Первоначально альбом вышел в 1999 году. На виниле издается впервые. Британский певец и музыкант Sting родился в 1951 году. На заре своей карьеры выступал в составе группы The Police, но с 1984 года стал выступать сольно, что и принесло ему невероятную популярность. В активе музыканта 25 наград AMA и 11 Грэмми, миллионы проданных альбомов. Кроме того, звезда Стинга появилась на аллее славы в Голливуде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Шестой сольный альбом британского рок-музыканта Стинга. Первоначально альбом вышел в 1999 году. На виниле издается впервые. Британский певец и музыкант Sting родился в 1951 году. На заре своей карьеры выступал в составе группы The Police, но с 1984 года стал выступать сольно, что и принесло ему невероятную популярность. В активе музыканта 25 наград AMA и 11 Грэмми, миллионы проданных альбомов. Кроме того, звезда Стинга появилась на аллее славы в Голливуде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sting - Brand New Day (0600753704523) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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