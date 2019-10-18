Angel Bat Dawid - The Oracle (0603784912127) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Angel Bat Dawid - The Oracle (0603784912127) виниловая пластинка
После бурного признания критиков и общественности после выхода The Oracle в январе 2019 года только на кассетах, альбом, наконец, доступен на компакт-диске и виниловой пластинке в роскошном старомодном пиджаке Stoughton tip-on с карточкой-вкладышем, полоской IARC obi и внутренним рукавом с купольным рисунком. Композитор, кларнетист, певец и духовный джазовый предсказатель Энджел Бат Давид появился на джазовой и импровизационной музыкальной сцене Чикаго всего несколько лет назад. За очень короткое время мощь, мастерство, дух и харизма ее космического музыкального прозелитизма превратили ее из относительно неизвестной импровизаторши в вездесущую исполнительницу чикагского авангарда. В любой вечер вы можете увидеть Ангела, добавляющего ауры ансамблям под руководством Бена Ламара Гея, или Деймона Локса, или Джейми Бранча, или Мэтью Лакса, или даже, летним вечером 2018 года, на сцене, исполняющего дуэт деревянных духовых инструментов с Роско Митчеллом. Для ее дебютного альбома International Anthem, The Oracle, мы решили выпустить серию треков, которые Энджел создала полностью самостоятельно – исполнив, наложив и сведя все инструменты и голоса самостоятельно, используя только свой мобильный телефон, в разных местах, от Лондона, Великобритания, до Кейптауна, ЮАР, но в первую очередь из ее резиденция находится на чердаке исторического особняка Рэдклифф Хантер в Бронзевилле, Саутсайд, Чикаго.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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