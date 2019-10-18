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Angel Bat Dawid - The Oracle (0603784912127) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Angel Bat Dawid - The Oracle (0603784912127) виниловая пластинка

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Angel Bat Dawid - The Oracle (0603784912127) виниловая пластинка - фото 1
Angel Bat Dawid - The Oracle (0603784912127) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.10.2019
Исполнитель
Dawid Angel Bat
Альбом (сингл)
The Oracle
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Angel Bat Dawid - The Oracle (0603784912127) виниловая пластинка - фото 1
  • Angel Bat Dawid - The Oracle (0603784912127) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626373
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Angel Bat Dawid - The Oracle (0603784912127) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.10.2019
Исполнитель
Dawid Angel Bat
Альбом (сингл)
The Oracle
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Angel Bat Dawid - The Oracle (0603784912127) виниловая пластинка

После бурного признания критиков и общественности после выхода The Oracle в январе 2019 года только на кассетах, альбом, наконец, доступен на компакт-диске и виниловой пластинке в роскошном старомодном пиджаке Stoughton tip-on с карточкой-вкладышем, полоской IARC obi и внутренним рукавом с купольным рисунком. Композитор, кларнетист, певец и духовный джазовый предсказатель Энджел Бат Давид появился на джазовой и импровизационной музыкальной сцене Чикаго всего несколько лет назад. За очень короткое время мощь, мастерство, дух и харизма ее космического музыкального прозелитизма превратили ее из относительно неизвестной импровизаторши в вездесущую исполнительницу чикагского авангарда. В любой вечер вы можете увидеть Ангела, добавляющего ауры ансамблям под руководством Бена Ламара Гея, или Деймона Локса, или Джейми Бранча, или Мэтью Лакса, или даже, летним вечером 2018 года, на сцене, исполняющего дуэт деревянных духовых инструментов с Роско Митчеллом. Для ее дебютного альбома International Anthem, The Oracle, мы решили выпустить серию треков, которые Энджел создала полностью самостоятельно – исполнив, наложив и сведя все инструменты и голоса самостоятельно, используя только свой мобильный телефон, в разных местах, от Лондона, Великобритания, до Кейптауна, ЮАР, но в первую очередь из ее резиденция находится на чердаке исторического особняка Рэдклифф Хантер в Бронзевилле, Саутсайд, Чикаго.



Теги товара: Джаз

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.10.2019
Исполнитель
Dawid Angel Bat
Альбом (сингл)
The Oracle
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
После бурного признания критиков и общественности после выхода The Oracle в январе 2019 года только на кассетах, альбом, наконец, доступен на компакт-диске и виниловой пластинке в роскошном старомодном пиджаке Stoughton tip-on с карточкой-вкладышем, полоской IARC obi и внутренним рукавом с купольным рисунком. Композитор, кларнетист, певец и духовный джазовый предсказатель Энджел Бат Давид появился на джазовой и импровизационной музыкальной сцене Чикаго всего несколько лет назад. За очень короткое время мощь, мастерство, дух и харизма ее космического музыкального прозелитизма превратили ее из относительно неизвестной импровизаторши в вездесущую исполнительницу чикагского авангарда. В любой вечер вы можете увидеть Ангела, добавляющего ауры ансамблям под руководством Бена Ламара Гея, или Деймона Локса, или Джейми Бранча, или Мэтью Лакса, или даже, летним вечером 2018 года, на сцене, исполняющего дуэт деревянных духовых инструментов с Роско Митчеллом. Для ее дебютного альбома International Anthem, The Oracle, мы решили выпустить серию треков, которые Энджел создала полностью самостоятельно – исполнив, наложив и сведя все инструменты и голоса самостоятельно, используя только свой мобильный телефон, в разных местах, от Лондона, Великобритания, до Кейптауна, ЮАР, но в первую очередь из ее резиденция находится на чердаке исторического особняка Рэдклифф Хантер в Бронзевилле, Саутсайд, Чикаго.


Теги товара: Джаз
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Отзывы


Angel Bat Dawid - The Oracle (0603784912127) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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