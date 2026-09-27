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Basement Jaxx - Rooty (coloured) (0634904014339) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Basement Jaxx - Rooty (coloured) (0634904014339) виниловая пластинка

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Basement Jaxx - Rooty (coloured) (0634904014339) виниловая пластинка - фото 1
Basement Jaxx - Rooty (coloured) (0634904014339) виниловая пластинка - фото 2
Basement Jaxx - Rooty (coloured) (0634904014339) виниловая пластинка - фото 3
Basement Jaxx - Rooty (coloured) (0634904014339) виниловая пластинка - фото 4
Basement Jaxx - Rooty (coloured) (0634904014339) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
Rooty
Жанр
House
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Basement Jaxx - Rooty (coloured) (0634904014339) виниловая пластинка - фото 1
  • Basement Jaxx - Rooty (coloured) (0634904014339) виниловая пластинка - фото 2
  • Basement Jaxx - Rooty (coloured) (0634904014339) виниловая пластинка - фото 3
  • Basement Jaxx - Rooty (coloured) (0634904014339) виниловая пластинка - фото 4
  • Basement Jaxx - Rooty (coloured) (0634904014339) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626250
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904014339]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
Rooty
Жанр
House
Трек-лист
Romeo, Breakaway, SFM, Jus 1 Kiss, Broken Dreams, I Want You, Get Me Off, Where's Your Head At, Your Thing, Freakalude, Crazy Girl, All I Know
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Basement Jaxx - Rooty (coloured) (0634904014339) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Romeo, Breakaway, SFM, Jus 1 Kiss, Broken Dreams, I Want You, Get Me Off, Where's Your Head At, Your Thing, Freakalude, Crazy Girl, All I Know



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Basement Jaxx - Rooty (coloured) (0634904014339) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904014339]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
Rooty
Жанр
House
Трек-лист
Romeo, Breakaway, SFM, Jus 1 Kiss, Broken Dreams, I Want You, Get Me Off, Where's Your Head At, Your Thing, Freakalude, Crazy Girl, All I Know
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Romeo, Breakaway, SFM, Jus 1 Kiss, Broken Dreams, I Want You, Get Me Off, Where's Your Head At, Your Thing, Freakalude, Crazy Girl, All I Know


Теги товара: Цветной винил
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