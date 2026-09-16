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Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка

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Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 1
Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 2
Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 3
Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 4
Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 5
Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 6
Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 7
Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 8
Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 9
Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 10
Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 11
Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 12
Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robin Trower
Альбом (сингл)
For Earth Below
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 1
  • Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 2
  • Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 3
  • Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 4
  • Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 5
  • Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 6
  • Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 7
  • Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 8
  • Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 9
  • Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 10
  • Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 11
  • Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 12
  • Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401712535]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robin Trower
Альбом (сингл)
For Earth Below
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Shame The Devil, It's Only Money, Confessin' Midnight, Fine Day, Alethea, A Tale Untold, Gonna Be More Suspicious, For Earth Below, Shame The Devil, It's Only Money, Confessin' Midnight, Fine Day, Alethea, A Tale Untold, Gonna Be More Suspicious, For Earth Below
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка

"For Earth Below" - студийный альбом английского рок-гитариста и вокалиста Робина Трауэра, выпущенный в 1975 году. Альбом достиг пятой позиции в чарте Billboard 200 в апреле того же года. Ремастированное переиздание 2025 года представлено на 180-граммовом двойном виниле черного цвета. Содержит аннотация и интервью с Робином Троуэром, а также информационную полоску. Мастеринг выполнен с технологией Half Speed Mastering. Первая пластинка содержит "Original 1975 Mix (2025 Remaster)", вторая "2025 Stereo Mix". Релиз приурочен к 50-летию альбома. Английский рок-гитарист и певец Робин Трауэр (родился 1945 году) в первую очередь известен как участник рок-группы Procol Harum. Вместе с этим коллективом он записал восемь альбомов, хотя выпускал и сольные пластинки, не менее успешные. Помимо всего прочего, записывался с Джеком Брюсом и Брайаном Ферри.

Отзывы о товаре Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0840401712535]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Robin Trower
Альбом (сингл)
For Earth Below
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Shame The Devil, It's Only Money, Confessin' Midnight, Fine Day, Alethea, A Tale Untold, Gonna Be More Suspicious, For Earth Below, Shame The Devil, It's Only Money, Confessin' Midnight, Fine Day, Alethea, A Tale Untold, Gonna Be More Suspicious, For Earth Below
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"For Earth Below" - студийный альбом английского рок-гитариста и вокалиста Робина Трауэра, выпущенный в 1975 году. Альбом достиг пятой позиции в чарте Billboard 200 в апреле того же года. Ремастированное переиздание 2025 года представлено на 180-граммовом двойном виниле черного цвета. Содержит аннотация и интервью с Робином Троуэром, а также информационную полоску. Мастеринг выполнен с технологией Half Speed Mastering. Первая пластинка содержит "Original 1975 Mix (2025 Remaster)", вторая "2025 Stereo Mix". Релиз приурочен к 50-летию альбома. Английский рок-гитарист и певец Робин Трауэр (родился 1945 году) в первую очередь известен как участник рок-группы Procol Harum. Вместе с этим коллективом он записал восемь альбомов, хотя выпускал и сольные пластинки, не менее успешные. Помимо всего прочего, записывался с Джеком Брюсом и Брайаном Ферри.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robin Trower - For Earth Below (0840401712535) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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