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Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM)

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Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) - фото 1
Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) - фото 2
Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) - фото 3
Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) - фото 4
Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) - фото 5
Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) - фото 4
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) - фото 5
  • Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625150
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM)
2 560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.92

Описание товара Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM)

Блок питания комплектуется фиксированными плоскими черными кабелями, которые незаметны, гибки и легко манипулируются при укладке проводов в собираемом компьютере, занимая при этом меньше места в системе; он также оснащен APFC и построен на архитектуре Dual Forward.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания комплектуется фиксированными плоскими черными кабелями, которые незаметны, гибки и легко манипулируются при укладке проводов в собираемом компьютере, занимая при этом меньше места в системе; он также оснащен APFC и построен на архитектуре Dual Forward.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 500W 500PPH-OEM ATX black (EX280577RUS-OEM) - купить по цене 2560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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