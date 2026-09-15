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Lil Yachty - Let’s Start Here (0602448706614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lil Yachty - Let’s Start Here (0602448706614) виниловая пластинка

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Lil Yachty - Let’s Start Here (0602448706614) виниловая пластинка - фото 1
Lil Yachty - Let’s Start Here (0602448706614) виниловая пластинка - фото 2
Lil Yachty - Let’s Start Here (0602448706614) виниловая пластинка - фото 3
Lil Yachty - Let’s Start Here (0602448706614) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lil Yachty - Let’s Start Here (0602448706614) виниловая пластинка - фото 1
  • Lil Yachty - Let’s Start Here (0602448706614) виниловая пластинка - фото 2
  • Lil Yachty - Let’s Start Here (0602448706614) виниловая пластинка - фото 3
  • Lil Yachty - Let’s Start Here (0602448706614) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lil Yachty - Let’s Start Here (0602448706614) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lil Yachty - Let’s Start Here (0602448706614) виниловая пластинка

Let’s Start Here — пятый студийный альбом американского музыканта Lil Yachty, выпущенный 27 января 2023 года. Это его первый студийный альбом после Lil Boat 3 (2020). Альбом представляет собой отход от фирменного трэп-звучания Lil Yachty и находится под сильным влиянием психоделического рока.

Отзывы о товаре Lil Yachty - Let’s Start Here (0602448706614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Let’s Start Here — пятый студийный альбом американского музыканта Lil Yachty, выпущенный 27 января 2023 года. Это его первый студийный альбом после Lil Boat 3 (2020). Альбом представляет собой отход от фирменного трэп-звучания Lil Yachty и находится под сильным влиянием психоделического рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lil Yachty - Let’s Start Here (0602448706614) виниловая пластинка - стоимость товара 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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