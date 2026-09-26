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Tosca - Osam (0730003741111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tosca - Osam (0730003741111) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Tosca, Osam (0730003741111)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624923
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tosca - Osam (0730003741111) виниловая пластинка

Для Ричарда Дорфмайстера И Руперта Хубера Идея Возрождения Является Творческой Движущей Силой – Художественным Приемом, Который Не Только Наполняет Их Работу Содержанием, Но И Закрепляет Ее. Будучи Авангардной Электронной Группой Tosca, Оба Артиста Прожили Много Музыкальных Жизней, Начиная С Их Ранних Электронных Экспериментов С Магнитофонами И Заканчивая Потрясающими Даб-Композициями, С Помощью Которых Они Сделали Себе Имя. Их Последний Проект, OSAM, Развивает Эту Идею Обновления Еще Дальше. Медитативное Путешествие По Ритму И Текстуре, Альбом Представляет Собой Новую Главу Для Австрийского Дуэта. Это Такой Же Инструмент Перемен, Как И Источник Вдохновения. ‘Осам’ – Это Прямой Перевод Числа Восемь С Сербского, Но Оно Также Выступает В Качестве Средневекового Символа Нового Старта - Ренессанса. Это Их Девятый Студийный Альбом, Но В Истинном Стиле Tosca, Когда Они Начали Работать Над Концепцией Пластинки, Они Думали, Что Это Их Восьмой Альбом.

Отзывы о товаре Tosca - Osam (0730003741111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Для Ричарда Дорфмайстера И Руперта Хубера Идея Возрождения Является Творческой Движущей Силой – Художественным Приемом, Который Не Только Наполняет Их Работу Содержанием, Но И Закрепляет Ее. Будучи Авангардной Электронной Группой Tosca, Оба Артиста Прожили Много Музыкальных Жизней, Начиная С Их Ранних Электронных Экспериментов С Магнитофонами И Заканчивая Потрясающими Даб-Композициями, С Помощью Которых Они Сделали Себе Имя. Их Последний Проект, OSAM, Развивает Эту Идею Обновления Еще Дальше. Медитативное Путешествие По Ритму И Текстуре, Альбом Представляет Собой Новую Главу Для Австрийского Дуэта. Это Такой Же Инструмент Перемен, Как И Источник Вдохновения. ‘Осам’ – Это Прямой Перевод Числа Восемь С Сербского, Но Оно Также Выступает В Качестве Средневекового Символа Нового Старта - Ренессанса. Это Их Девятый Студийный Альбом, Но В Истинном Стиле Tosca, Когда Они Начали Работать Над Концепцией Пластинки, Они Думали, Что Это Их Восьмой Альбом.
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