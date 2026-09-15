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Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка

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Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 1
Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 2
Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 3
Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 4
Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 5
Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 6
Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 7
Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kamelot
Альбом (сингл)
THE AWAKENING
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 1
  • Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 2
  • Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 3
  • Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 4
  • Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 5
  • Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 6
  • Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 7
  • Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624811
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0840588172719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kamelot
Альбом (сингл)
THE AWAKENING
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Overture (Intro), The Great Divide, Eventide, One More Flag In The Ground, Opus Of The Night (Ghost Requiem), Midsummer’s Eve, Bloodmoon, Nightsky, The Looking Glass, New Babylon, Willow, My Pantheon (Forevermore), Ephemera (Outro)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Overture (Intro), The Great Divide, Eventide, One More Flag In The Ground, Opus Of The Night (Ghost Requiem), Midsummer’s Eve, Bloodmoon, Nightsky, The Looking Glass, New Babylon, Willow, My Pantheon (Forevermore), Ephemera (Outro)



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0840588172719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kamelot
Альбом (сингл)
THE AWAKENING
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Overture (Intro), The Great Divide, Eventide, One More Flag In The Ground, Opus Of The Night (Ghost Requiem), Midsummer’s Eve, Bloodmoon, Nightsky, The Looking Glass, New Babylon, Willow, My Pantheon (Forevermore), Ephemera (Outro)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Overture (Intro), The Great Divide, Eventide, One More Flag In The Ground, Opus Of The Night (Ghost Requiem), Midsummer’s Eve, Bloodmoon, Nightsky, The Looking Glass, New Babylon, Willow, My Pantheon (Forevermore), Ephemera (Outro)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kamelot - The Awakening (0840588172719) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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