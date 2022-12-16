Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Esperanza Spalding - Radio Music Society (0888072452053) виниловая пластинка
В честь 10-летия четвертого альбома Эсперансы Сполдинг, удостоенного премии GRAMMY, Radio Music Society, выпущено это 180-граммовое Gatefold 2-LP издание. Альбом Radio Music Society, включающий синглы Black Gold и Radio Song, принес Сполдинг вторую премию GRAMMY в номинации Лучший джазовый вокальный альбом и является дополнением к ее альбому Chamber Music Society. В альбоме принимают участие такие гости, как Q Tip, Terri Lyne Carrington, Jack DeJohnette, Joe Lovano, Lionel Loueke, Lalah Hathaway, Gretchen Parlato и другие. Басистка и вокалистка Эсперанса Сполдинг - лауреат премии Грэмми, обладательница амбициозного, эклектичного подхода к современному джазу. В подростковом возрасте ее называли вундеркиндом, а в 2000-х годах она привлекла к себе широкое внимание, выпустив дебютный альбом Junjo и последующий Esperanza, которые возглавили чарты современного джаза. В 2010 году она была названа лучшим новым артистом на церемонии Грэмми, что помогло ее третьему альбому Chamber Music Society войти в Billboard Top 40 как самому продаваемому современному джазовому альбому года. В то же время Сполдинг заявила о себе и как о преподавателе, став самым молодым преподавателем в музыкальном колледже Berklee. Вторую премию Грэмми она получила за альбом Radio Music Society, выпущенный в 2012 году. Сполдинг остается новатором, выпуская серию все более концептуальных альбомов, включая Emilys D+Evolution (2016), Twelve Little Spells (2019) и Songwrights Apothecary Lab (2021), в которых она отошла от джаза в сторону арт-рока, R&amp;amp;amp;amp;amp;B, афро-латинских стилей, нео-прога и экспериментального попа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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