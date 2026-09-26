Top.Mail.Ru
Scorpions, Lovedrive (coloured) (4050538881349) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Scorpions, Lovedrive (coloured) (4050538881349) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Scorpions, Lovedrive (coloured) (4050538881349) виниловая пластинка - фото 1
Scorpions, Lovedrive (coloured) (4050538881349) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Scorpions, Lovedrive (coloured) (4050538881349) виниловая пластинка - фото 1
  • Scorpions, Lovedrive (coloured) (4050538881349) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624743
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Scorpions, Lovedrive (coloured) (4050538881349) виниловая пластинка

Переиздание на красном 180-граммовом виниле шестого студийного альбома Scorpions Lovedrive, вышедшего первоначально в 1979 году. Альбом Lovedrive ознаменовал начало новой эры в истории Scorpions. Гитарист Ули Йон Рот навсегда покинул группу в 1978 году после первого тура по Японии. Новый человек, Маттиас Ябс, также приехал из Ганновера, а вместе с ним в студию пришел и Михаэль Шенкер. Он исполнил сольные партии в песнях Lovedrive, Another Piece of Meat и Coast To Coast. В результате получился студийный альбом с тремя исключительными гитаристами. Результат получился захватывающим. Lovedrive - это первая классическая работа Scorpions эпохи после Ули Йон Рота, и она уже демонстрирует все характеристики, которые должны были отличать их музыку на протяжении последующих десятилетий: почти идеальное сочетание прекрасных баллад, фантастического написания песен, жестких и агрессивных мощных риффов и мощного грува. В Lovedrive вошли такие песни, как Holiday, которая является фаворитом публики и частью каждого концерта по сей день. Это был первый альбом Scorpions, попавший в Топ-100 американского чарта Billboard (номер 55).

Отзывы о товаре Scorpions, Lovedrive (coloured) (4050538881349) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание на красном 180-граммовом виниле шестого студийного альбома Scorpions Lovedrive, вышедшего первоначально в 1979 году. Альбом Lovedrive ознаменовал начало новой эры в истории Scorpions. Гитарист Ули Йон Рот навсегда покинул группу в 1978 году после первого тура по Японии. Новый человек, Маттиас Ябс, также приехал из Ганновера, а вместе с ним в студию пришел и Михаэль Шенкер. Он исполнил сольные партии в песнях Lovedrive, Another Piece of Meat и Coast To Coast. В результате получился студийный альбом с тремя исключительными гитаристами. Результат получился захватывающим. Lovedrive - это первая классическая работа Scorpions эпохи после Ули Йон Рота, и она уже демонстрирует все характеристики, которые должны были отличать их музыку на протяжении последующих десятилетий: почти идеальное сочетание прекрасных баллад, фантастического написания песен, жестких и агрессивных мощных риффов и мощного грува. В Lovedrive вошли такие песни, как Holiday, которая является фаворитом публики и частью каждого концерта по сей день. Это был первый альбом Scorpions, попавший в Топ-100 американского чарта Billboard (номер 55).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scorpions, Lovedrive (coloured) (4050538881349) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...