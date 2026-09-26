Porcupine Tree, Stupid Dream (0802644821214) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Porcupine Tree, Stupid Dream (0802644821214) виниловая пластинка
Пятый студийный альбом британской прогрессив-рок-группы Porcupine Tree. Впервые он был выпущен в марте 1999 года, а затем переиздан 15 мая 2006 года в связи с ростом популярности группы на крупном лейбле Lava Records совместно с альбомами In Absentia и Deadwing. На данном альбоме и следующем за ним Lightbulb Sun для группы обозначился переходный период, когда группа отошла от инструментальной и психоделической музыки присущей ранним альбомам, и до 2002 года, когда их музыка перешла в более металлическое направление. Альбом использует коммерчески доступное звучание поп-рока, но при этом сохраняет влияние тяжелого прогрессивного рока.
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