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Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка

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Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка - фото 1
Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка - фото 2
Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка - фото 3
Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка - фото 4
Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка - фото 5
Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Black Radio III
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка - фото 3
  • Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка - фото 4
  • Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка - фото 5
  • Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624484
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072400313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Black Radio III
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
In Tune (feat. Amir Sulaiman), Black Superhero (feat. Killer Mike + BJ The Chicago Kid + Big K.R.I.T.), Shine (feat. D Smoke + Tiffany Gouch?), Why We Speak (feat. Q-Tip + Esperanza Spalding), Over (feat. Yebba), Better Than I Imagined (feat. H.E.R. + Meshell Ndegeocello), Everybody Wants To Rule The World (feat. Lalah Hathaway + Common), Everybody Love (feat. Musiq Soulchild + Posdnuos), It Don't Matter (feat. Gregory Porter + Ledisi), Heaven's Here (feat. Ant Clemons), Out Of My Hands (feat Je
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка

Роберт Гласпер - американский джазовый пианист и продюсер. Был девять раз номинирован на премию "Грэмми" из которых выиграл четыре, обладатель премии "Эмми". Альбом "Black Radio" (2012) получил "Грэмми" за лучший R&B-альбом на 55-й церемонии вручения, также за альбом "Black Radio 2" (2014) была вручена та же премия на 56-й церемонии вручения. Трек "These Walls" Кендрика Ламара из альбома "To Pimp A Butterfly" выиграл премию "Грэмми" за лучшее рэп-/песенное совместное исполнение на 57-й церемонии вручения, где Гласпер играет на клавишных. Саундтрек к фильму "Убить трубача", автором которого являлся Гласпер, получил премию "Грэмми" за лучший саундтрек на 58-й церемонии вручения. За трек "Letter To The Free" написанный совместно с Common, в 2017 году была получена премия "Эмми" за лучшую оригинальную песню в документальном фильме "13th" (Netflix).

Отзывы о товаре Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072400313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
Black Radio III
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
In Tune (feat. Amir Sulaiman), Black Superhero (feat. Killer Mike + BJ The Chicago Kid + Big K.R.I.T.), Shine (feat. D Smoke + Tiffany Gouch?), Why We Speak (feat. Q-Tip + Esperanza Spalding), Over (feat. Yebba), Better Than I Imagined (feat. H.E.R. + Meshell Ndegeocello), Everybody Wants To Rule The World (feat. Lalah Hathaway + Common), Everybody Love (feat. Musiq Soulchild + Posdnuos), It Don't Matter (feat. Gregory Porter + Ledisi), Heaven's Here (feat. Ant Clemons), Out Of My Hands (feat Je
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Роберт Гласпер - американский джазовый пианист и продюсер. Был девять раз номинирован на премию "Грэмми" из которых выиграл четыре, обладатель премии "Эмми". Альбом "Black Radio" (2012) получил "Грэмми" за лучший R&B-альбом на 55-й церемонии вручения, также за альбом "Black Radio 2" (2014) была вручена та же премия на 56-й церемонии вручения. Трек "These Walls" Кендрика Ламара из альбома "To Pimp A Butterfly" выиграл премию "Грэмми" за лучшее рэп-/песенное совместное исполнение на 57-й церемонии вручения, где Гласпер играет на клавишных. Саундтрек к фильму "Убить трубача", автором которого являлся Гласпер, получил премию "Грэмми" за лучший саундтрек на 58-й церемонии вручения. За трек "Letter To The Free" написанный совместно с Common, в 2017 году была получена премия "Эмми" за лучшую оригинальную песню в документальном фильме "13th" (Netflix).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка - купить по цене 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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