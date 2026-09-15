Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Robert Glasper - Black Radio III (0888072400313) виниловая пластинка
Роберт Гласпер - американский джазовый пианист и продюсер. Был девять раз номинирован на премию "Грэмми" из которых выиграл четыре, обладатель премии "Эмми". Альбом "Black Radio" (2012) получил "Грэмми" за лучший R&B-альбом на 55-й церемонии вручения, также за альбом "Black Radio 2" (2014) была вручена та же премия на 56-й церемонии вручения. Трек "These Walls" Кендрика Ламара из альбома "To Pimp A Butterfly" выиграл премию "Грэмми" за лучшее рэп-/песенное совместное исполнение на 57-й церемонии вручения, где Гласпер играет на клавишных. Саундтрек к фильму "Убить трубача", автором которого являлся Гласпер, получил премию "Грэмми" за лучший саундтрек на 58-й церемонии вручения. За трек "Letter To The Free" написанный совместно с Common, в 2017 году была получена премия "Эмми" за лучшую оригинальную песню в документальном фильме "13th" (Netflix).
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