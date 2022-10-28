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Clannad - In A Lifetime (4050538545586) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Clannad - In A Lifetime (4050538545586) виниловая пластинка

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Clannad - In A Lifetime (4050538545586) виниловая пластинка - фото 1
Clannad - In A Lifetime (4050538545586) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
28.10.2022
Исполнитель
Clannad
Альбом (сингл)
In A Lifetime
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Clannad - In A Lifetime (4050538545586) виниловая пластинка - фото 1
  • Clannad - In A Lifetime (4050538545586) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624343
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Clannad - In A Lifetime (4050538545586) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Дата релиза
28.10.2022
Исполнитель
Clannad
Альбом (сингл)
In A Lifetime
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clannad - In A Lifetime (4050538545586) виниловая пластинка

Сборник величайших хитов ирландской группы Clannad. Альбом содержит два новых трека, A Celtic Dream и Who Knows , впервые записанных группой после кончины участника Padraig Даггана. Выпущенный 3 апреля 2020 года, альбом должен был совпасть с 50-летием группы как группы, и впоследствии они отправились в мировое турне. Тур In a Lifetime был отложен из-за пандемии COVID-19.



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Clannad - In A Lifetime (4050538545586) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Дата релиза
28.10.2022
Исполнитель
Clannad
Альбом (сингл)
In A Lifetime
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Сборник величайших хитов ирландской группы Clannad. Альбом содержит два новых трека, A Celtic Dream и Who Knows , впервые записанных группой после кончины участника Padraig Даггана. Выпущенный 3 апреля 2020 года, альбом должен был совпасть с 50-летием группы как группы, и впоследствии они отправились в мировое турне. Тур In a Lifetime был отложен из-за пандемии COVID-19.


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clannad - In A Lifetime (4050538545586) виниловая пластинка - стоимость товара 5020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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