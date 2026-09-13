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Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка

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Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 1
Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 2
Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 3
Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 4
Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 5
Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 6
Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 7
Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 8
Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 9
Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 10
Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 11
Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 12
Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Shakira
Жанр
House
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 1
  • Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 2
  • Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 3
  • Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 4
  • Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 5
  • Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 6
  • Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 7
  • Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 8
  • Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 9
  • Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 10
  • Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 11
  • Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 12
  • Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717419
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588845918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Shakira
Жанр
House
Трек-лист
Dare (La La La), Can't Remember To Forget You, Empire, You Don't Care About Me, Cut Me Deep, Spotlight, Broken Record, Medicine, 23, The One Thing, Nunca Me Acuerdo De Olvidarte, Loca Por Ti, La La La, Chasing Shadows, That Way, La La La, La La La
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка

Shakira — десятый студийный и четвертый англоязычный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный в 2014 году Переиздание к 10-летию на цветном виниле. Первый сингл с альбома «Can’t Remember to Forget You», записанный совместно с Рианной, был выпущен 13 января 2014 и достиг #15 в американском Billboard Hot 100. Знаменитая колумбийская певица Шакира выиграла множество наград, включая пять «MTV Video Music Awards», две Грэмми, восемь «Латинских Грэмми», семь Billboard Music Awards, двадцать восемь Billboard Latin Music Awards и номинацию на «Золотой глобус». У неё есть звезда на «Аллее славы», и она одна из самых продаваемых артистов всех времён с продажами более 60 миллионов альбомов по всему миру.

Отзывы о товаре Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588845918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Shakira
Жанр
House
Трек-лист
Dare (La La La), Can't Remember To Forget You, Empire, You Don't Care About Me, Cut Me Deep, Spotlight, Broken Record, Medicine, 23, The One Thing, Nunca Me Acuerdo De Olvidarte, Loca Por Ti, La La La, Chasing Shadows, That Way, La La La, La La La
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Shakira — десятый студийный и четвертый англоязычный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный в 2014 году Переиздание к 10-летию на цветном виниле. Первый сингл с альбома «Can’t Remember to Forget You», записанный совместно с Рианной, был выпущен 13 января 2014 и достиг #15 в американском Billboard Hot 100. Знаменитая колумбийская певица Шакира выиграла множество наград, включая пять «MTV Video Music Awards», две Грэмми, восемь «Латинских Грэмми», семь Billboard Music Awards, двадцать восемь Billboard Latin Music Awards и номинацию на «Золотой глобус». У неё есть звезда на «Аллее славы», и она одна из самых продаваемых артистов всех времён с продажами более 60 миллионов альбомов по всему миру.
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Отзывы


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