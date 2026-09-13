Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Shakira - Shakira (coloured) (0196588845918) виниловая пластинка
Shakira — десятый студийный и четвертый англоязычный альбом колумбийской певицы Шакиры, выпущенный в 2014 году Переиздание к 10-летию на цветном виниле. Первый сингл с альбома «Can’t Remember to Forget You», записанный совместно с Рианной, был выпущен 13 января 2014 и достиг #15 в американском Billboard Hot 100. Знаменитая колумбийская певица Шакира выиграла множество наград, включая пять «MTV Video Music Awards», две Грэмми, восемь «Латинских Грэмми», семь Billboard Music Awards, двадцать восемь Billboard Latin Music Awards и номинацию на «Золотой глобус». У неё есть звезда на «Аллее славы», и она одна из самых продаваемых артистов всех времён с продажами более 60 миллионов альбомов по всему миру.
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