Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Garden
Альбом (сингл)
Songs From A Secret Garden
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 711929
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475827160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Garden
Альбом (сингл)
Songs From A Secret Garden
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nocturne, Songs from a Secret Garden, Pastorale, Sigma, Papillon, Serenade to Spring, Atlantia, Heartstrings, Adagio, Rap, Chaconne, Cantoluna, Ode to Simplicity
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка
Норвежско-ирландский дуэт Secret Garden, состоящий из Рольфа Лёвланда и скрипачки Фионнуалы Шерри, с гордостью отмечает 30-летие своего дебютного альбома "Songs From A Secret Garden". Выпущенный в 1995 году, альбом принес дуэту международную известность благодаря уникальному сочетанию классической и народной музыки в инструментальной и вокальной форме и особому сочетанию кельтско-норвежских эмоций и энергии. Альбом содержит легендарную песню "Nocturne", которая обеспечила победу Норвегии на конкурсе песни Евровидение в мае того же года. С более чем 3 миллиардами прослушиваний, 113 платиновыми наградами и 5 миллионами проданных альбомов ирландско-норвежский дуэт является одним из самых успешных музыкальных коллективов в мире.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475827160]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Secret Garden
Альбом (сингл)
Songs From A Secret Garden
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Nocturne, Songs from a Secret Garden, Pastorale, Sigma, Papillon, Serenade to Spring, Atlantia, Heartstrings, Adagio, Rap, Chaconne, Cantoluna, Ode to Simplicity
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Норвежско-ирландский дуэт Secret Garden, состоящий из Рольфа Лёвланда и скрипачки Фионнуалы Шерри, с гордостью отмечает 30-летие своего дебютного альбома "Songs From A Secret Garden". Выпущенный в 1995 году, альбом принес дуэту международную известность благодаря уникальному сочетанию классической и народной музыки в инструментальной и вокальной форме и особому сочетанию кельтско-норвежских эмоций и энергии. Альбом содержит легендарную песню "Nocturne", которая обеспечила победу Норвегии на конкурсе песни Евровидение в мае того же года. С более чем 3 миллиардами прослушиваний, 113 платиновыми наградами и 5 миллионами проданных альбомов ирландско-норвежский дуэт является одним из самых успешных музыкальных коллективов в мире.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Secret Garden - Songs From A Secret Garden (coloured) (0602475827160) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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