Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electronic
Альбом (сингл)
Raise The Pressure
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 717385
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5 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197896644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electronic
Альбом (сингл)
Raise The Pressure
Жанр
House
Трек-лист
Forbidden City, For You, Dark Angel, One Day, Until The End Of Time, Second Nature, If You've Got Love, Out Of My League, Interlude, Freefall, Visit Me, How Long, Time Can Tell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка
Electronic были созданы Бернардом Самнером ( New Order ) и Джонни Марром ( The Smiths ), которые вместе создали получившую признание критиков альтернативную танцевальную музыку и дали как Бернарду, так и Джонни творческую свободу для полного самовыражения. Альбом «Raise The Pressure» впервые с момента своего первого релиза в 1996 году выйдет на виниле в формате двух виниловых пластинок для превосходного качества звука. Оригинальный релиз был на одном виниле. В этом альбоме есть что-то от Карла Бартоса из Kraftwerk .
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197896644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electronic
Альбом (сингл)
Raise The Pressure
Жанр
House
Трек-лист
Forbidden City, For You, Dark Angel, One Day, Until The End Of Time, Second Nature, If You've Got Love, Out Of My League, Interlude, Freefall, Visit Me, How Long, Time Can Tell
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Electronic были созданы Бернардом Самнером ( New Order ) и Джонни Марром ( The Smiths ), которые вместе создали получившую признание критиков альтернативную танцевальную музыку и дали как Бернарду, так и Джонни творческую свободу для полного самовыражения. Альбом «Raise The Pressure» впервые с момента своего первого релиза в 1996 году выйдет на виниле в формате двух виниловых пластинок для превосходного качества звука. Оригинальный релиз был на одном виниле. В этом альбоме есть что-то от Карла Бартоса из Kraftwerk .
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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