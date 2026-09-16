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Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка

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Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка - фото 1
Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка - фото 2
Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electronic
Альбом (сингл)
Raise The Pressure
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка - фото 1
  • Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка - фото 2
  • Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717385
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197896644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electronic
Альбом (сингл)
Raise The Pressure
Жанр
House
Трек-лист
Forbidden City, For You, Dark Angel, One Day, Until The End Of Time, Second Nature, If You've Got Love, Out Of My League, Interlude, Freefall, Visit Me, How Long, Time Can Tell
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка

Electronic были созданы Бернардом Самнером ( New Order ) и Джонни Марром ( The Smiths ), которые вместе создали получившую признание критиков альтернативную танцевальную музыку и дали как Бернарду, так и Джонни творческую свободу для полного самовыражения. Альбом «Raise The Pressure» впервые с момента своего первого релиза в 1996 году выйдет на виниле в формате двух виниловых пластинок для превосходного качества звука. Оригинальный релиз был на одном виниле. В этом альбоме есть что-то от Карла Бартоса из Kraftwerk .

Отзывы о товаре Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197896644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electronic
Альбом (сингл)
Raise The Pressure
Жанр
House
Трек-лист
Forbidden City, For You, Dark Angel, One Day, Until The End Of Time, Second Nature, If You've Got Love, Out Of My League, Interlude, Freefall, Visit Me, How Long, Time Can Tell
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Electronic были созданы Бернардом Самнером ( New Order ) и Джонни Марром ( The Smiths ), которые вместе создали получившую признание критиков альтернативную танцевальную музыку и дали как Бернарду, так и Джонни творческую свободу для полного самовыражения. Альбом «Raise The Pressure» впервые с момента своего первого релиза в 1996 году выйдет на виниле в формате двух виниловых пластинок для превосходного качества звука. Оригинальный релиз был на одном виниле. В этом альбоме есть что-то от Карла Бартоса из Kraftwerk .
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Electronic - Raise The Pressure (5054197896644) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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