Легенды Русского Рока - Кино (4640001404894) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Кино
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб.
В наличии
Код товара: 708050
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6 030 руб.
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001404894]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Кино
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Алюминиевые Огурцы = Aluminium Cucumbers, Время Есть, А Денег Нет = There Is Time, But There Is No Money, Солнечные Дни = Sunny Days, Бездельник = Idler, Мои Друзья = My Friends, Восьмикласница = Eightgate Student, Мама Анархия = Mom Anarchy, Фильмы = Movies, Мы Ждём Перемен = We Are Waiting For Change, Электричка = Electric Train, Троллейбус = Trolleybus, Последний Герой = The Last Hero, Следи За Собой = Watch Yourself, Бошетунмай = Boshetunmay, Звезда По Имени Солнце = The Star Called Sun, Лег
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Легенды Русского Рока - Кино (4640001404894) виниловая пластинка
«КИНО – Легенды русского рока» — компиляция песен рок-группы КИНО. Альбом был выпущен лейблом Moroz Records в составе серии ретроспективных коллекционных альбомов-сборников групп русского рока
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001404894]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Кино
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Алюминиевые Огурцы = Aluminium Cucumbers, Время Есть, А Денег Нет = There Is Time, But There Is No Money, Солнечные Дни = Sunny Days, Бездельник = Idler, Мои Друзья = My Friends, Восьмикласница = Eightgate Student, Мама Анархия = Mom Anarchy, Фильмы = Movies, Мы Ждём Перемен = We Are Waiting For Change, Электричка = Electric Train, Троллейбус = Trolleybus, Последний Герой = The Last Hero, Следи За Собой = Watch Yourself, Бошетунмай = Boshetunmay, Звезда По Имени Солнце = The Star Called Sun, Лег
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Страна производитель
Россия
«КИНО – Легенды русского рока» — компиляция песен рок-группы КИНО. Альбом был выпущен лейблом Moroz Records в составе серии ретроспективных коллекционных альбомов-сборников групп русского рока
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Купить Легенды Русского Рока - Кино (4640001404894) виниловая пластинка - по цене 6030 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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