Nick Cave - Let Love In (5414939710810) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624335
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nick Cave - Let Love In (5414939710810) виниловая пластинка
Восьмой студийный альбом рок-группы Nick Cave and The Bad Seeds. Песня Nobody’s Baby Now была написана Ником Кейвом для легенды кантри Джонни Кэша, но так и не была исполнена им. В записи альбома принял участие Уоррен Эллис из Dirty Three , впоследствии ставший постоянным членом The Bad Seeds, а также соавтором Кейва к многочисленным саундтрекам. Наряду с Murder Ballads, альбом стал коммерчески успешным и одним из лучших в дискографии группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Восьмой студийный альбом рок-группы Nick Cave and The Bad Seeds. Песня Nobody’s Baby Now была написана Ником Кейвом для легенды кантри Джонни Кэша, но так и не была исполнена им. В записи альбома принял участие Уоррен Эллис из Dirty Three , впоследствии ставший постоянным членом The Bad Seeds, а также соавтором Кейва к многочисленным саундтрекам. Наряду с Murder Ballads, альбом стал коммерчески успешным и одним из лучших в дискографии группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Nick Cave - Let Love In (5414939710810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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