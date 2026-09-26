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Веб-камера CBR CW 872FHD Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Веб-камера CBR CW 872FHD Black

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Веб-камера CBR CW 872FHD Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622317
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Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на монитор
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, г.
180

Описание товара Веб-камера CBR CW 872FHD Black

Веб-камера с матрицей 5 МП, разрешение видео 1920х1080, USB 2.0, встроенный микрофон с шумоподавлением, автофокус, крепление на мониторе, шторка, длина кабеля 1,8 м, цвет чёрный.

Отзывы о товаре Веб-камера CBR CW 872FHD Black




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Веб-камеры
Автоматическая фокусировка
да
Максимальное разрешение
1920x1080
Микрофон
да
Тип матрицы
CMOS
Тип установки (крепления)
на монитор
Угол обзора объектива
0
Страна производитель
Китай
Описание
Веб-камера с матрицей 5 МП, разрешение видео 1920х1080, USB 2.0, встроенный микрофон с шумоподавлением, автофокус, крепление на мониторе, шторка, длина кабеля 1,8 м, цвет чёрный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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