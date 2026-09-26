Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White
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Характеристики
Описание товара Умные часы IRBIS HS6620C Iceline White
Смарт-часы Irbis Iceline защищены в соответствии со стандартом IP65. Такая защита не позволяет проникать пыли и струям воды внутрь корпуса. Устройство укомплектовано розовым ремешком из гипоаллергенного силикона, который при касании кожи оставляет только приятные ощущения. Для подключения часов к смартфону используется технология Bluetooth: подключить можно любой смартфон – на Android 5.0 и выше или на iOS 9 и выше. Установленный в часах Irbis Iceline, акселерометр обеспечивает подсчет шагов, а также позволяет им предоставлять пользователю информацию о скорости движения и пройденном расстоянии. Среди функций этой модели также мониторинг артериального давления, пульса, содержания в крови кислорода, потраченных калорий. А при взаимодействии со смартфоном вы получаете возможность управлять дистанционно МР3-плеером и получать уведомления на экран смарт-часов. Это позволяет не доставать устройство из кармана при поездке в общественном транспорте.
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Теги товара: Женские умные часы
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Теги товара: Женские умные часы
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