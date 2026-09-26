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Умные часы IRBIS HS6620C Iceline Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы IRBIS HS6620C Iceline Black

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Умные часы IRBIS HS6620C Iceline Black - фото 1
Умные часы IRBIS HS6620C Iceline Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
  • Умные часы IRBIS HS6620C Iceline Black - фото 1
  • Умные часы IRBIS HS6620C Iceline Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622206
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Характеристики

Бренд
Irbis
Тип товара
Умные часы
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
100

Описание товара Умные часы IRBIS HS6620C Iceline Black

Современный гаджет, помогающий вести здоровый обрз жизни. Подойдет любому стилю одежды.

Отзывы о товаре Умные часы IRBIS HS6620C Iceline Black




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Характеристики
Бренд
Irbis
Тип товара
Умные часы
Описание
Современный гаджет, помогающий вести здоровый обрз жизни. Подойдет любому стилю одежды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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