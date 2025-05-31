Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622153
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительные функции
автоотключение
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки, автоматическое отключение при закипании, защита от включения без воды, блокировка включения без воды, автоотключение при закипании воды, блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х15
Вес, кг.
1
Описание товара Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU)
Электрический чайник Xiaomi Electric Kettle 2 изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию кислот, щелочей и минералов. Благодаря внутренней поверхности чайника сохраняется естественный вкус воды и не выделяются вредные вещества. Чайник снабжен автоматический отключением питания и защитой от сухого хода. Объем резервуара чайника Xiaomi Electric Kettle 2 составляет 1.7 литров, а мощность 1800 Вт, поэтому чайник нагревается очень быстро.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: белые
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительные функции
автоотключение
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки, автоматическое отключение при закипании, защита от включения без воды, блокировка включения без воды, автоотключение при закипании воды, блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Развернуть
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Xiaomi Electric Kettle 2 изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию кислот, щелочей и минералов. Благодаря внутренней поверхности чайника сохраняется естественный вкус воды и не выделяются вредные вещества. Чайник снабжен автоматический отключением питания и защитой от сухого хода. Объем резервуара чайника Xiaomi Electric Kettle 2 составляет 1.7 литров, а мощность 1800 Вт, поэтому чайник нагревается очень быстро.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: белые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Теги товара: белые
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, удобный в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Чудесный чайник.Визуально-качество на высоте.Время покажет.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший. При закипании может не выключиться, так как паром приоткрывает крышку.
Достоинства:
Комментарий:
Пересмотрела этот чайник у разных продавцов, в том числе и на другом маркетплейсе , много у кого косячные приходят или чаще протекают из ручки (если предыдущая модель чайника) и частое это перегорание из за плохова переходника , искала именно с этим переходником и остановилась на этой модели ! Конечно отзывы сильно помогли , понять что тут все ок! В целом переходники и отдельно этот можно заказать , он тоже отдельно есть недорогой .. Как и все в отзывах , отмечу приятный материал, конечно же внутри то что цельный метал отлично это важно , запахов никаких нет , я его прокепятила с лимонной кислотой первый раз ! Единственное что хотелось бы это сеточку у носика!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо держит тепло, корпус не нагревается, один минус, не видно уровень воды
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление очень хорошее, надеюсь, что будет долго служить
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный чайник! Беру для семьи уже второй ! Очень удобный, современный и надежный!
Достоинства:
Комментарий:
Супер, чайник очень стильный и качественный
Достоинства:
Комментарий:
Чайник прикольный. Внутри весь металлический - колба и крышка в том числе. Высокий, относительно предыдущего. Лаконичный, ничего лишнего. Шумит допустимо, греет быстро. Переходник для вилки в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь 2 день, нравится. Всё хорошо, запаха железа нет, после того, как прокипятила воду с лимонной кислотой.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник отличный,смотрится отлично. Кипятит воду быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник неплохой, объем то что надо для семьи из 4 человек, но шумноватый, и плохо что ситечка нет никакого
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник! Оправдал все ожидания - дизайн, цвет, работа не сильно шумный! Пришел упакованным без нареканий. Пользуемся 3 дня, все отлично, дальше видно будет.
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник, не шумный, удобный, закипает быстро
Достоинства:
Комментарий:
красивый стильный чайник. переходник на вилку в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник. мыть легко, сам не нагревается, работает быстро. покупкой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Есть шум при нагреве, но не смертельно.
Достоинства:
Комментарий:
чайник отличный, хорошо упакован, + в комплекте идёт переходник, сто очень удобно!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, а самое главное БЕЗОПАСНЫЙ для здоровья чайник! Выбрал его исключительно из за материала, это нержавеющая сталь! Если кто не знал, что на первом месте по безопасности для здоровья человека стоит сталь, а только потом стекло, так как стекло в эл чайниках всегда изготавливаются в купе с герметиками и пластиком (чисто стеклянного эл чайника я не нашел и навряд ли это возможно) что уже не так безопсано, так как в воду попадают фармальдегиды, фталат, стирол и другие опасные для здоровья вещества. Про пластиковые чайники я молчу. Сяоми это единственный из бюджетных, который полностью покрыт внутри сталью, даже крышка стальная. По работоспособности все отлично, это уже 2 ой чайник, первый покупал родителям. Рекомендую однозначно! Стильный, красивый и минималистичный!
Достоинства:
Комментарий:
довольна. пришел быстро. работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Уже как 2 месяца пользуюсь, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный чайник
Достоинства:
Комментарий:
топ чайник, взял родителям в подарок, они довольны
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник, удобный в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
Чудесный чайник.Визуально-качество на высоте.Время покажет.Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник хороший. При закипании может не выключиться, так как паром приоткрывает крышку.
Достоинства:
Комментарий:
Пересмотрела этот чайник у разных продавцов, в том числе и на другом маркетплейсе , много у кого косячные приходят или чаще протекают из ручки (если предыдущая модель чайника) и частое это перегорание из за плохова переходника , искала именно с этим переходником и остановилась на этой модели ! Конечно отзывы сильно помогли , понять что тут все ок! В целом переходники и отдельно этот можно заказать , он тоже отдельно есть недорогой .. Как и все в отзывах , отмечу приятный материал, конечно же внутри то что цельный метал отлично это важно , запахов никаких нет , я его прокепятила с лимонной кислотой первый раз ! Единственное что хотелось бы это сеточку у носика!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо держит тепло, корпус не нагревается, один минус, не видно уровень воды
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление очень хорошее, надеюсь, что будет долго служить
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный чайник! Беру для семьи уже второй ! Очень удобный, современный и надежный!
Достоинства:
Комментарий:
Супер, чайник очень стильный и качественный
Достоинства:
Комментарий:
Чайник прикольный. Внутри весь металлический - колба и крышка в том числе. Высокий, относительно предыдущего. Лаконичный, ничего лишнего. Шумит допустимо, греет быстро. Переходник для вилки в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь 2 день, нравится. Всё хорошо, запаха железа нет, после того, как прокипятила воду с лимонной кислотой.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник отличный,смотрится отлично. Кипятит воду быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник неплохой, объем то что надо для семьи из 4 человек, но шумноватый, и плохо что ситечка нет никакого
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чайник! Оправдал все ожидания - дизайн, цвет, работа не сильно шумный! Пришел упакованным без нареканий. Пользуемся 3 дня, все отлично, дальше видно будет.
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник, не шумный, удобный, закипает быстро
Достоинства:
Комментарий:
красивый стильный чайник. переходник на вилку в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
отличный чайник. мыть легко, сам не нагревается, работает быстро. покупкой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Есть шум при нагреве, но не смертельно.
Достоинства:
Комментарий:
чайник отличный, хорошо упакован, + в комплекте идёт переходник, сто очень удобно!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, а самое главное БЕЗОПАСНЫЙ для здоровья чайник! Выбрал его исключительно из за материала, это нержавеющая сталь! Если кто не знал, что на первом месте по безопасности для здоровья человека стоит сталь, а только потом стекло, так как стекло в эл чайниках всегда изготавливаются в купе с герметиками и пластиком (чисто стеклянного эл чайника я не нашел и навряд ли это возможно) что уже не так безопсано, так как в воду попадают фармальдегиды, фталат, стирол и другие опасные для здоровья вещества. Про пластиковые чайники я молчу. Сяоми это единственный из бюджетных, который полностью покрыт внутри сталью, даже крышка стальная. По работоспособности все отлично, это уже 2 ой чайник, первый покупал родителям. Рекомендую однозначно! Стильный, красивый и минималистичный!
Достоинства:
Комментарий:
довольна. пришел быстро. работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Уже как 2 месяца пользуюсь, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный чайник
Достоинства:
Комментарий:
топ чайник, взял родителям в подарок, они довольны