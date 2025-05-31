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Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU)

23 Отзывы
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Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU) - фото 1
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU) - фото 2
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU) - фото 3
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU) - фото 4
Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU) - фото 1
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU) - фото 2
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU) - фото 3
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU) - фото 4
  • Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622153
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительные функции
автоотключение
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки, автоматическое отключение при закипании, защита от включения без воды, блокировка включения без воды, автоотключение при закипании воды, блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х15
Вес, кг.
1

Описание товара Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU)

Электрический чайник Xiaomi Electric Kettle 2 изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию кислот, щелочей и минералов. Благодаря внутренней поверхности чайника сохраняется естественный вкус воды и не выделяются вредные вещества. Чайник снабжен автоматический отключением питания и защитой от сухого хода. Объем резервуара чайника Xiaomi Electric Kettle 2 составляет 1.7 литров, а мощность 1800 Вт, поэтому чайник нагревается очень быстро.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, удобный в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Чудесный чайник.Визуально-качество на высоте.Время покажет.Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший. При закипании может не выключиться, так как паром приоткрывает крышку.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Людмила Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пересмотрела этот чайник у разных продавцов, в том числе и на другом маркетплейсе , много у кого косячные приходят или чаще протекают из ручки (если предыдущая модель чайника) и частое это перегорание из за плохова переходника , искала именно с этим переходником и остановилась на этой модели ! Конечно отзывы сильно помогли , понять что тут все ок! В целом переходники и отдельно этот можно заказать , он тоже отдельно есть недорогой .. Как и все в отзывах , отмечу приятный материал, конечно же внутри то что цельный метал отлично это важно , запахов никаких нет , я его прокепятила с лимонной кислотой первый раз ! Единственное что хотелось бы это сеточку у носика!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо держит тепло, корпус не нагревается, один минус, не видно уровень воды
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Олеся П.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление очень хорошее, надеюсь, что будет долго служить
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный чайник! Беру для семьи уже второй ! Очень удобный, современный и надежный!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Марина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, чайник очень стильный и качественный
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Кирилл В.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник прикольный. Внутри весь металлический - колба и крышка в том числе. Высокий, относительно предыдущего. Лаконичный, ничего лишнего. Шумит допустимо, греет быстро. Переходник для вилки в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь 2 день, нравится. Всё хорошо, запаха железа нет, после того, как прокипятила воду с лимонной кислотой.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник отличный,смотрится отлично. Кипятит воду быстро.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник неплохой, объем то что надо для семьи из 4 человек, но шумноватый, и плохо что ситечка нет никакого
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Земфира Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник! Оправдал все ожидания - дизайн, цвет, работа не сильно шумный! Пришел упакованным без нареканий. Пользуемся 3 дня, все отлично, дальше видно будет.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник, не шумный, удобный, закипает быстро
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Ильфат Х.

Достоинства:


Комментарий:
красивый стильный чайник. переходник на вилку в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Голуб Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник. мыть легко, сам не нагревается, работает быстро. покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Есть шум при нагреве, но не смертельно.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
чайник отличный, хорошо упакован, + в комплекте идёт переходник, сто очень удобно!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Макс

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, а самое главное БЕЗОПАСНЫЙ для здоровья чайник! Выбрал его исключительно из за материала, это нержавеющая сталь! Если кто не знал, что на первом месте по безопасности для здоровья человека стоит сталь, а только потом стекло, так как стекло в эл чайниках всегда изготавливаются в купе с герметиками и пластиком (чисто стеклянного эл чайника я не нашел и навряд ли это возможно) что уже не так безопсано, так как в воду попадают фармальдегиды, фталат, стирол и другие опасные для здоровья вещества. Про пластиковые чайники я молчу. Сяоми это единственный из бюджетных, который полностью покрыт внутри сталью, даже крышка стальная. По работоспособности все отлично, это уже 2 ой чайник, первый покупал родителям. Рекомендую однозначно! Стильный, красивый и минималистичный!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Алла Г.

Достоинства:


Комментарий:
довольна. пришел быстро. работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Ефим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Уже как 2 месяца пользуюсь, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный чайник
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
топ чайник, взял родителям в подарок, они довольны



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительные функции
автоотключение
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки, автоматическое отключение при закипании, защита от включения без воды, блокировка включения без воды, автоотключение при закипании воды, блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
белый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикация включения
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1800
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Развернуть
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Xiaomi Electric Kettle 2 изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию кислот, щелочей и минералов. Благодаря внутренней поверхности чайника сохраняется естественный вкус воды и не выделяются вредные вещества. Чайник снабжен автоматический отключением питания и защитой от сухого хода. Объем резервуара чайника Xiaomi Electric Kettle 2 составляет 1.7 литров, а мощность 1800 Вт, поэтому чайник нагревается очень быстро.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник, удобный в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Чудесный чайник.Визуально-качество на высоте.Время покажет.Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник хороший. При закипании может не выключиться, так как паром приоткрывает крышку.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Людмила Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пересмотрела этот чайник у разных продавцов, в том числе и на другом маркетплейсе , много у кого косячные приходят или чаще протекают из ручки (если предыдущая модель чайника) и частое это перегорание из за плохова переходника , искала именно с этим переходником и остановилась на этой модели ! Конечно отзывы сильно помогли , понять что тут все ок! В целом переходники и отдельно этот можно заказать , он тоже отдельно есть недорогой .. Как и все в отзывах , отмечу приятный материал, конечно же внутри то что цельный метал отлично это важно , запахов никаких нет , я его прокепятила с лимонной кислотой первый раз ! Единственное что хотелось бы это сеточку у носика!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Наталия С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо держит тепло, корпус не нагревается, один минус, не видно уровень воды
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Олеся П.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление очень хорошее, надеюсь, что будет долго служить
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный чайник! Беру для семьи уже второй ! Очень удобный, современный и надежный!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Марина Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, чайник очень стильный и качественный
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Кирилл В.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник прикольный. Внутри весь металлический - колба и крышка в том числе. Высокий, относительно предыдущего. Лаконичный, ничего лишнего. Шумит допустимо, греет быстро. Переходник для вилки в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь 2 день, нравится. Всё хорошо, запаха железа нет, после того, как прокипятила воду с лимонной кислотой.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник отличный,смотрится отлично. Кипятит воду быстро.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник неплохой, объем то что надо для семьи из 4 человек, но шумноватый, и плохо что ситечка нет никакого
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Земфира Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный чайник! Оправдал все ожидания - дизайн, цвет, работа не сильно шумный! Пришел упакованным без нареканий. Пользуемся 3 дня, все отлично, дальше видно будет.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник, не шумный, удобный, закипает быстро
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Ильфат Х.

Достоинства:


Комментарий:
красивый стильный чайник. переходник на вилку в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Голуб Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
отличный чайник. мыть легко, сам не нагревается, работает быстро. покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Есть шум при нагреве, но не смертельно.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
чайник отличный, хорошо упакован, + в комплекте идёт переходник, сто очень удобно!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Макс

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, а самое главное БЕЗОПАСНЫЙ для здоровья чайник! Выбрал его исключительно из за материала, это нержавеющая сталь! Если кто не знал, что на первом месте по безопасности для здоровья человека стоит сталь, а только потом стекло, так как стекло в эл чайниках всегда изготавливаются в купе с герметиками и пластиком (чисто стеклянного эл чайника я не нашел и навряд ли это возможно) что уже не так безопсано, так как в воду попадают фармальдегиды, фталат, стирол и другие опасные для здоровья вещества. Про пластиковые чайники я молчу. Сяоми это единственный из бюджетных, который полностью покрыт внутри сталью, даже крышка стальная. По работоспособности все отлично, это уже 2 ой чайник, первый покупал родителям. Рекомендую однозначно! Стильный, красивый и минималистичный!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Алла Г.

Достоинства:


Комментарий:
довольна. пришел быстро. работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Ефим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Уже как 2 месяца пользуюсь, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Антон К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный чайник
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
топ чайник, взял родителям в подарок, они довольны


Чайник электрический Xiaomi Electric Kettle 2 (BHR5927EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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