Телефон IP Grandstream GRP2624 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622135
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Характеристики
Бренд
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, г.
350
Описание товара Телефон IP Grandstream GRP2624 черный
Grandstream GRP2624 — это профессиональный IP-телефон операторского класса с 8 линиями, встроенным PoE и Wi-Fi и с поддержкой автонастройки. Телефон предлагает элегантный дизайн и функции нового поколения для предприятий и поставщиков услуг.
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Бренд
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Grandstream GRP2624 — это профессиональный IP-телефон операторского класса с 8 линиями, встроенным PoE и Wi-Fi и с поддержкой автонастройки. Телефон предлагает элегантный дизайн и функции нового поколения для предприятий и поставщиков услуг.
Телефон IP Grandstream GRP2624 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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